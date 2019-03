Twitter en pie de guerra contra Paco González y la Cope: "Si este chico fuera blanco..."

Nueva polémica en las redes sociales con Paco Gonzalez como protagonista principal. Tras levantar numerosas críticas por su comentario sobre Mollejo, canterano del Atlético de Madrid, al que llamó feo en antena en la disputa del Huesca -Atlético de Madrid, el director de 'Tiempo de Juego' se ha vuelto a meterse en un charco.

Asco de "periodismo deportivo". Paco González cobra 3M€, no terminó la carrera de periodismo, se ha hecho dos injertos de pelo. Ayer se rió del debutante Mollejo del Atlético de Madrid que sufre alopecia desde niño. pic.twitter.com/SyyExVm71s — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 20, 2019

La nueva polémica tuvo como protagonista al futbolista luso del Betis William Carvalho. En un momento de la tertulia, González le preguntó a Poli Rincón si le parecía mejor Sergio Canales que el luso: "A ti, por ejemplo Poli, te parece mejor Canales que William Carvalho?", a lo que éste respondió en tono irónico: "No, no te creas... Ahí tengo dudas Paco, tengo dudas. Me lo pones difícil".

Manolo Lama apuntó que William Carvalho había sido titular en el último partido de Portugal ante Ucrania: "Ayer William Carvalho, titular en Portugal, eh...". "Como interior primero y como luego como mediocentro", matizó un tertuliano.

Justo en ese momento saltó Paco González para apostillar que "William Carvalho es un caso de discriminación positiva. Si ese chico fuera blanco, estaríamos diciendo todos que es un gordo no profesional". Unas duras declaraciones que han levantado ampollas entre la afición bética al considerarlas de "bajo nivel".