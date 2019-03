Aduriz se convertirá en el primer futbolista en lucir publicidad sobre inteligencia artificial

estro amigo Aritz Aduriz innova incorporando en sus nuevas botas el logo de la empresa vasca de Inteligencia Artificial @sherpa_ai la primera vez que un futbolista incluye una marca no deportiva en sus botas ¡Y lo hace de forma altruista! Grande Adu TIFICIAL INTELLIGENCE, MADE IN BILBAO asBotasDeAduriz #SherpaAI #athleticclub #bilbao #laliga #aduriz

A post shared by SHERPA (@sherpa_ai) on Mar 27, 2019 at 2:06am PDT