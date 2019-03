Valverde se pone duro: "Piqué fue a un programa de humor, nosotros tenemos un partido muy serio"

Ernesto Valverde ha querido dotar de la seriedad que quitó Gerard Piqué al derbi del próximo sábado durante su visita a La Resistencia. Además, también ha hablado sobre el estado de la plantilla y otros asuntos que conciernen a la actualidad inmediata del FC Barcelona.

Barça-Espanyol. "Es un derbi, lo cual es muy motivante para nosotros y para ellos. Llega la parte decisiva del campeonato. Tenemos tres partidos de liga, son 9 puntos, y los tres son complicados. Hay menos margen para recuperar. Sabemos las connotaciones que tiene el derbi".

Piqué. "No he visto nada del programa, pero es inevitable enterarse. No tengo nada que comentar, salvo que es un programa de humor. Es a ver quién es más ocurrente. Tenemos un partido que es muy serio, el derbi. Nos jugamos mucho. Es una persona a la que valoramos mucho en muchas cosas y estamos contentos con él".

¿Es duda Messi? "Pensamos que está al cien por cien. Viene arrastrando esas molestias desde hace tiempo, le estamos cuidando en ese sentido desde antes de Navidad. Estamos intentando que vayan remitiendo. Ha vuelto, está mejor. Tendremos cuidado con él, porque es fundamental para afrontar lo que resta de curso".

Calendario. "Tendremos que hacer cambios en estos tres partidos, teniendo en cuenta el calendario. Hay que ir día a día y ver la acumulación de minutos de los jugadores y si hay algunas molestias. Vamos entrando en partidos decisivos y los queremos frescos".

Semana decisiva. "Puede ser clave, son 9 puntos sobre 30. Y llevamos 10 de ventaja, depende de los resultados pueden ser claves. A estas alturas, puede ser definitiva. La intención es no desviarnos".

Temporada al borde del éxito. "Estamos metidos en tres competiciones. Estamos bien. Tenemos posibilidades".

El futuro de Griezmann. "Todo este tipo de cuestiones no son nuevas para nosotros, tienen que estar acostumbrados a estar en los medios de comunicación. Tenemos que estar por encima de estas elucubraciones".