En el día previo al choque ante el Huesca en el Santiago Bernabéu, Zinedine Zidane ha respondido a todo lo que concierne al Real Madrid. Pogba, Mbappé, Courtois, fichajes... el técnico galo no se ha dejado nada en el tintero.

Sensaciones tras el parón de selecciones. "Son muy buenas. Es cierto que no estuvimos mucho tiempo juntos, pero las sensaciones son buenas porque hicimos dos semanas con mucha intensidad y estamos muy bien".

Raphael Varane. "Se habla mucho, la gente puede opinar y escribir y cada uno puede pensar y lo que piensa el jugador y está aquí ocho años y hasta ahora lo ha hecho fenomenal. Lo veo feliz y contento, y metido, y no como se ha hablado últimamente".

Thibaut Courtois. "No está bien, por eso no ha entrenado. En el recto femoral derecho tiene molestias y lo vamos a ver ahora. Veremos exactamente el tiempo que se va a quedar fuera, no voy a arriesgar, con un jugador que tiene alguna molestia. Ahora es cuestión de días pero mañana no va a estar".

Rumores de fichajes. "Lo entiendo porque tienen que hablar de algo. A nosotros nos quedan diez partidos, hacerlo bien, acabar bien la temporada, no sólo por mis jugadores que tienen contrato y que están aquí. Por eso que no voy a hablar de jugadores que no son míos, que son equipo rival o que tienen contrato. No significa que después vayan a cambiar cosas porque van a cambiar cosas".

Continuidad de Marcelo. "No puede venir aquí cualquier jugador, no soy quien para decirles, tienen la motivación suficiente para saber donde están y todos se quieren quedar en el Madrid. No tengo ninguna sobre Marcelo ni del resto".

Feliz por volver al Real Madrid. "Sí, porque es verdad que vi todos los partidos, todo lo que pasó, y mis sensaciones eran un poco esas. Ha sido complicado porque la decisión que tomé para irme fue complicada, pero estaba mirando lo que pasaba porque el Madrid es mi casa, también como ciudad. Los españoles me acogieron fenomenal, es importante vivir bien y aquí se vive bien".

Gareth Bale. "No te voy a hablar del año que viene y lo que ha hecho en el Madrid, incluso en la final de la Champions. Nadie va a borrar lo que ha hecho, es un jugador importante y vamos a contar con él".

Operación Mbappé. "No podemos decir lo que vale un jugador. Eso lo marca lo que el club o clubes quieran. Yo cuando llegué al Madrid eran 70 millones y era una locura y al final mira dónde vamos. Sabemos el jugador que es, pero no es mi jugador y no voy hablar por respeto".

Interés en Pogba. "Me gusta mucho Pogba y no es nuevo. Le conozco personalmente, es diferente, aporta algo que pocos pueden hacer, por sus cualidades. Sabe atacar y defender. Pero no es mi jugador y es un jugador que está en el United y hay que respetarlo. Siempre ha dicho que después del Mánchester, si sale siempre le ha gustado el Madrid. Pero sobre todo el Madrid, más que Zidane".