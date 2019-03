"El Madrid es un sueño y Zidane es el entrenador", explicaba el francés hace unos días. Real Madrid y Paul Pogba están destinados -y casi obligados- a entenderse. El futbolista francés del Manchester United está loco por vestir la camiseta blanca. Para él fue una decepción enorme no poder aterrizar en la capital española en verano de 2016 tras salir de la Juventus. El alto precio que marcó la Vecchia Signora fue el principal impedimento para que llegase a Chamartín, pero ahora, con las declaraciones públicas de amor tanto de jugador como de entrenador del Madrid dejan toda la operación en manos de las cúpulas directivas de ambos clubes.

Han confluido dos elementos clave para entender toda la operación: Pogba quiere salir del United (y su destino preferido es el Madrid) y Zidane le ve como una pieza clave para el nuevo proyecto. "Me gusta mucho Pogba y no es nuevo. Le conozco personalmente, es diferente, aporta algo que pocos pueden hacer, por sus cualidades", explicó en su última rueda de prensa el míster merengue. Lo que puede aportar deportiva y extradeportivamente a la plantilla gusta, y mucho, en el club.

No obstante, saben que no va a ser tan fácil como parece. Primero porque el Untied no le va a dejar salir a cualquier precio, es cierto que no renovó este invierno, pero es un elemento clave para el esquema de Solskjaer. De hecho, Mino Raiola (agente de Pogba) quiere empezar cuanto antes a negociar y se acercará a Old Trafford primero, para conocer de primera mano cuál es la posición del Manchester y, segundo, para exponer su postura en busca de una salida amistosa.

Se siguen sumando más fichas en el puzzle. Kroos es uno de los jugadores más señalados esta temporada y Pogba podría ser su relevo. Ambos comparten posición y el futuro del alemán aún está en el aire. El otro es Gareth Bale. El interés del United en el galés viene de lejos. Concretamente desde hace dos temporadas con aquella famosa conversación entre Mourinho y Bale en la previa de un partido amistoso en verano entre Real Madrid y Manchester United. Quizás ambos sirven de llave para desatascar la operación. En caso de la salida de Bale, liberaría espacio salarial -14 millones- y en el de Kroos abriría una vacante en el once que ocuparía el francés.

Hay interés. Club, entrenador y jugador tienen ganas de reunirse, los hilos comienzan a moverse y podría no pasar mucho tiempo hasta hacerse oficial el traspaso.