El alcalde de Valladolid vuelve a cargar contra el VAR: "Es una vergüenza insoportable"

El Real Valladolid volvió a encontrarse con una decisión arbitral muy discutible en el partido que el pasado domingo empató a 1 en Zorrilla ante la Real Sociedad. En el minuto 85, tras un saque de esquina pucelano, Kiko Olivas marcaba un tanto que podía ser clave en la lucha por la permanencia. Sin embargo el colegiado del partido, Javier Alberola Rojas, fue avisado para que revisara la acción en el monitor del VAR. Un fuera de juego posicional de Óscar Plano terminó con el éxtasis del Nuevo Zorrilla.

La afición pucelana volvió a salir indignada del estadio al sentirse estafada por el estamento arbitral. En este caso la acción de Plano es interpretable. Ni mucho menos es un error flagrante o, como dice el protocolo del VAR, "manifiestamente claro". Aún así el colegiado decidió anular el tanto cambiando su decisión inicial. Algo que no entienden en la capital del Pisuerga.

La del domingo fue la segunda ocasión que Rojas acude al monitor del VAR en el estadio Zorrilla. La primera fue en Copa del Rey frente al Getafe, al entender que Antoñito había derribado dentro del área a Hugo Duro, algo que no quedaba nada claro viendo las imágenes. Pese a ello, Alberola Rojas fue al monitor y señaló el punto de penalti que ocasionó el tanto de Ángel y que prácticamente sentenció la clasificación azulona para la siguiente ronda copera.

Óscar Puente vuelve a levantar la voz

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se quejó amargamente de la actuación del colegiado manchego: "El árbitro ha explicado a los jugadores que Plano estaba en fuera de juego e impedía con el cuerpo que el defensa despejase ese balón. Si Plano en vez de estar ahí hubiese estado en casa tomado un mojito el defensa hubiese tenido las mismas posibilidades de despejar: ninguna. Si el VAR ha venido para esto mejor que no hubiera venido nunca. Esto es una vergüenza insoportable".

Esta es la segunda ocasión que Puente critica con dureza a Rojas. Tras el partido contra el Getafe, el edil socialista escribió en su Twitter: "Hacía tiempo que no veía algo tan descarado. 1.- Pitó penalti a sabiendas de que no lo era. (Malo. Lo sabe pero por la razón que sea lo pita.) 2.- Pitó penalti creyendo que era. (Peor. No está en condiciones de arbitrar)", tuiteó. "Me preocupa que al Real Valladolid, que este año ha realizado un esfuerzo muy importante y tiene un futuro muy bonito por delante, no se le trate con ecuanimidad".

Valladolid, indignada con el estamento arbitral en una temporada en la que en la que el VAR les está masacrando, las palabras de Puente suenan a música celestial.