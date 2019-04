Steve McManaman vistió la camiseta del Real Madrid a lo largo de cinco temporadas donde regaló al público madridista una cantidad de recuerdos y momentos inolvidables. Siempre ha estado muy activo en lo que a vida pública se refiere siendo comentarista y apareciendo en varios actos públicos. Ahora ha concedido una entrevista al medio La Galerna donde repasa la actualidad de su antiguo club.

La posición de Gareth Bale en el Madrid: "Ha sido un éxito en el Madrid. No sé cómo es la cosa con el público o con la prensa. Lleva cinco años allí, éste es el sexto, y me consta que es muy feliz y se quiere quedar allí. [...] Él se quiere quedar, pero no sé si Zidane y Florentino tendrán otra cosa en mente".

La vuelta a casa de Zidane: "El hecho de que se marchara, unida a la partida de Cristiano sin nadie sustituyéndole, fue un shock enorme. Enorme. Nada de eso tenía ningún sentido. Asumo que, si ha vuelto, es porque le han garantizado mando total respecto a altas y bajas, que es exactamente lo que debe suceder si eres el mánager. Y desde luego lo merece, ¿no? Tres Champions en dos años y medio. Es una pasada".

Cristiano Ronaldo. "Seguramente sintió algunas interferencias [...] Probablemente hizo bien en irse –Zidane– porque es evidente que si dejas marchar a alguien que ha dado el rendimiento de Cristiano y no traes a nadie en su lugar, vas a tener problemas, ¿o no?".

Su 'florentinismo': "¡Soy muy florentinista! 4 Champions en 5 años, 3 de ellas seguidas. Ahora ha traído a Zizou de vuelta. ¿Cómo no voy a estar a favor del hombre que hace posibles estas cosas? Solo apunto a las razones por las que este año ha sido tan malo. Cualquiera podía ver venir las consecuencias de dejar ir a Cristiano sin buscar un sustituto. Pero no tengo ningún problema con Florentino. Le saludo siempre cuando voy para allá. Florentino es un hombre de éxito, como lo son todos sus colaboradores cercanos del club".