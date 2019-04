Sorpresa mayúscula en la convocatoria del Real Madrid para el partido de este sábado (16:15h Santiago Bernabéu) frente al Eibar. Zinedine Zidane ha dejado fuera de la lista por decisión técnica tanto a Sergio Ramos como a Mariano. ¿Mensaje a navegantes?

La ausencia del central de Camas, cuya continuidad la próxima temporada no está, ni mucho menos, garantizada, es significativa. En la cúpula no gustó nada como actuó esta temporada el capitán. Mandando mensajes a la directiva, echando un pulso a la misma -cuando sonó Conte-, afirmando que él estaba al mando -portadas de As y Marca el mismo día- o filtrando la discusión que tuvo con Florentino Pérez en pleno vestuario tras la debacle ante el Ajax. Algunos directivos están cansados de las ramadas y este verano son mayoría los que quieren verle fuera de Concha Espina.

También sorprende la ausencia de un Mariano al que Zidane parece mandar un mensaje de cara a la próxima temporada. A pesar de los problemas cara a gol del equipo merengue, el hispano dominicano no parece entrar en los planes de futuro del míster merengue.

Zizou, que tendrá las bajas por lesión de Vinícius, Marcos Llorente, Carvajal y Courtois, tampoco ha citado por sanción a Marcelo. El técnico francés ha convocado a 19 jugadores para el partido ante el Eibar. El descarte será uno de los tres guardametas.

Porteros: Navas, Luca y Moha.

Defensas: Vallejo, Varane, Nacho, Odriozola y Reguilón.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Asensio, Brahim, Isco y Ceballos.

Delanteros: Benzema, Bale y Lucas Vázquez.