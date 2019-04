El Chelsea no quiere desprenderse de Mateo Kovacic

El Chelsea no quiere desprenderse de Mateo Kovacic En su contrato no cuenta con opción de compra al final de la cesión y el Chelsea no puede fichar de momento.

Mateo Kovacic, durante un encuentro con el Chelsea. | Cordon Press El Chelsea, con el final de temporada a la vuelta de la esquina, ya planifica una próxima temporada muy complicada. La sanción impuesta por la FIFA que les impide fichar durante el siguiente mercado estival, ha provocado que en las oficinas de Stamford Bridge empiecen a romperse la cabeza tratando de encontrar la correcta planificación de cara a la próxima temporada. La sentencia en firme se conocerá el próximo jueves y decidirá si los blues definitivamente pueden o no fichar. Por ello, en el último partido del Chelsea a Maurizio Sarri se le preguntó si, en caso de poder inscribir futbolistas, buscarían un nuevo mediocampista. La respuesta, como recoge SkySports, fue negativa: "No. Quiero intentarlo con Kovacic". Mateo Kovacic se encuentra cedido por el Real Madrid para lo que resta de temporada y, en cualquier caso, sin opción de compra. Les tocará negociar. No obstante, se ha convertido en una pieza fundamental en la columna vertebral del once de Sarri. Junto a Kanté y Jorginho, Kovacic ha formado uno de los centros del campo más sólidos del panorama fútbol. Sarri quiere convencerle de que se quede en caso de que pueda inscribirle en la plantilla. Tiene planes para él, quiere reconvertirle en un medio centro defensivo, porque para el técnico transalpino es importante tener un futbolista habilidoso en esa posición: "En mi opinión, Kovacic podría convertirse en un mediocentro defensivo muy bueno. Por supuesto que no es un centrocampista defensivo de momento, pero como sabéis, prefiero a un jugador muy técnico en esa posición". Compartir

