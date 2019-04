Rakitic, ¿a la Juventus?

El FC Barcelona puede sufrir una baja importante la próxima temporada. Según apunta La Gazzetta dello Sport, el ex del Sevilla jugará en la Juventus a partir de la temporada 2019/20. De acuerdo con el rotativo italiano, Rakitic ya le ha dado el 'sí' al conjunto italiano, que está próximo a ganar su octavo título de la Serie A en fila.

Rakitic, indiscutible en el once de Ernesto Valverde, cumple su quinta temporada en la Ciudad Condal y es una pieza clave en los esquemas del técnico vasco. No obstante, es el quinto jugador de campo en cuanto a minutos disputados y el propio entrenador azulgrana fue contundente ante la posibilidad de que el croata pudiera salir traspasado el próximo verano: "No pienso en que Rakitic no esté la próxima temporada".

Sin embargo, la posibilidad de que el croata abandone la nave culé es real. El Barça necesita dinero fresco para financiar los fichajes del próximo verano. Con la incorporación de Frenkie De Jong, 86 millones de euros, la caja de los culés está vacía en estos momentos. Por lo tanto, el cuadro azulgrana deberá vender si quiere entrar en la puja por Matthijs De Ligt o Luka Jovic, dos objetivos que el club comparte con la plana mayor del fútbol europeo, y Rakitic es un jugador con un cartel elevadísimo a pesar de que ha cumplido 31 años el pasado 10 de marzo.

El pasado verano, Rakitic ya estuvo cerca de marcharse del Barça tras recibir una gran oferta del PSG. Los galos ofrecían 90 millones de euros pero 'Txingurri' convenció a la directiva de la necesitad de contar, un año más, con uno de los jugadores que más pegamento dan a la medular azulgrana.

Rakitic termina contrato el 30 de junio de 2020, por lo que el Barcelona, de no venderle este verano, deberá llegar a un acuerdo para ampliar su contrato y evitar que se marche libre en junio de 2020.