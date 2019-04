Sevilla y su encanto a través de la conocida rivalidad entre béticos y sevillistas. La gastronomía vasca junto a esa religión que es el Athletic Club en Bilbao. La historia de la España antigua porque Valladolid una vez fue capital y el Pucela ha vuelto a la élite. Un paseo por las rías gallegas con el RC Celta como santo y seña. La cultura de la cerámica en el levante merced a un Villarreal CF en el que hasta el nombre de su estadio presume de orígenes. Signos inherentes a la piel de toro que a través de los seminarios que LaLiga organiza en Egipto se están transmitiendo también al tercer país más poblado de África, con el claro objetivo de extender la cultura hispana por el mundo.

La idea inicial de LaLiga, recientemente nombrada Embajadora Honoraria de la Marca España por su contribución al fortalecimiento de la imagen positiva del país fuera de sus fronteras, era llegar a unos 1.500 estudiantes egipcios de Lengua Española, Filología Hispánica o Traducción, carreras relacionados de una u otra manera con lo español. Entre fans de Estopa o Taburete, grupos de moda en el país, pero que normalmente no tienen la opción de hablar en castellano, el éxito parecía garantizado. Sólo en los dos primeros actos, en la Universidad Ain Shams en El Cairo y la Kafr El-Sheikh en pleno Delta del Nilo, pues la idea es alcanzar hasta doce centros en todo el país, se alcanzaron los 750. Está claro que las previsiones se superarán ampliamente, para deleite de la Embajada de España en Egipto, coorganizadora del programa. Una experiencia que Juan Fuentes, delegado de LaLiga en Egipto, valora como "muy positiva por el interés de las propias universidades y el hecho de que los alumnos estén encantados, ya que normalmente vamos a centros públicos que no suelen permitirse traer profesores internacionales".

Juan Fuentes, delegado de LaLiga en Egipto

A través del seminario, impartido íntegramente en castellano, los asistentes logran ampliar su conocimiento sobre la cultura hispánica mediante un viaje de cuatro minutos por cada equipo de LaLiga Santander y su ciudad. Ello, en un país donde "si te metes en un taxi y dices que eres español, lo primero que te hablan es de fútbol", apunta Fuentes, está causando furor. Junto a los logros deportivos, jugadores emblemáticos y momentos más importantes de cada entidad, los jóvenes egipcios conocen detalles históricos, culturales, gastronómicos y sociales relacionados con cada club de la competición nacional, ampliando de una forma muy práctica su saber sobre España y su forma de vida. En la parte final, incluso se hace un pequeño trivial de tres preguntas culturales y otras deportivas, y los acertantes más rápidos se llevan un obsequio de LaLiga.

Una internacionalización de la competición española impartida por el propio Fuentes y Montserrat Momán, Consejera Cultural de la Embajada de España en El Cairo y en la que, por supuesto, se busca una vinculación con el país de los faraones. No por casualidad, el gancho para iniciar la actividad es el Celta, donde jugó el único representante de ‘Los chicos del Nilo’ que lo ha hecho en la competición española. "Una auténtica leyenda para los egipcios al ser uno de sus primeros compatriotas en triunfar fuera de sus fronteras", recuerda Fuentes sobre Ahmed Hossam, ‘Mido’, el potente y talentoso delantero que marcó cuatro tantos en ocho partidos con el club olívico cedido por el Ajax de Ámsterdam. Recordarle capta de inmediato la atención de los asistentes a los seminarios, conocedores del idioma pero entusiasmados porque una organización del país que estudian y por el que sienten pasión se acerque desinteresadamente a ellos para ayudarles a ampliar sus conocimientos del mismo, pues sueñan con viajar a España más pronto que tarde. Después de ‘Mido’, emergen las figuras de Karpin, Mostovoi o Juan Sánchez, miembros del Celta más histórico. Y Iago Aspas, por supuesto, como referente del que hoy pelea por permanecer en lo más alto. No faltan referencias al marisco, las Islas Cíes e incluso las muñeiras. "Algunos no saben lo que es una gaita, o quién fue Rosalía de Castro, pero cuando acaba la sesión lo tienen bastante claro", aclara el responsable de LaLiga en Egipto.

Y a partir del club celeste llegan los diecinueve siguientes de LaLiga Santander, aunque el enorme seguimiento de la competición nacional en el país hace que la mayoría de ellos ya sean sobradamente conocidos. "Cualquier egipcio te dice sin problemas diez equipos de seguido, realmente el fútbol español se sigue muchísimo", estima Fuentes. Es con la percha del balompié con la que se va introduciendo a los estudiantes en la cultura española y sus costumbres: "les sorprende mucho la diversidad cultural que hay en España, Andalucía por supuesto les encanta por la relación con el mundo árabe", sentencia.

Tal es el efecto de la medida que otras embajadas y delegados de LaLiga ya han mostrado interés por ejecutar el seminario y se está conceptualizando en más países. Sin ir más lejos, en Tailandia ya ha empezado a rodar y se ha llegado ya a tres universidades de la mano de Jose María Gotor, Delegado de LaLiga en el país asiático.

Los seminarios tienen un gran éxito de asistencia.

En Egipto, esta novel iniciativa próximamente llegará a la ciudad Asuán, prácticamente en la frontera con Sudán, en un movimiento que está generando también bastante interés entre los medios de comunicación locales, encantados con la llegada del fútbol español a sus proximidades, y que ha calado tanto que tiene un crecimiento evidente. "Se puede repetir haciéndolo de la Liga 1|2|3 o de la Liga Iberdrola para dar a conocer más equipos y zonas de España, así como el fútbol femenino", recuerda Fuentes, consciente de que una gran cantidad de las asistentes a los seminarios son mujeres, interesadas seguramente en descubrir el auge del balompié femenino español, como ya lo están en el masculino. No en vano, en la más reciente actividad, la acertante del último resultado de la SD Eibar fue una mujer cubierta completamente con el velo islámico, como el mejor ejemplo de que la tradición local no va reñida con el seguimiento de la mejor liga del mundo occidental. Helwan o Suhag son otras ciudades a las que próximamente irá esta actividad con la que LaLiga sigue expandiendo la cultura española por el mundo. Una vez más, el fútbol vuelve a ser el mejor embajador del país. Como bien saben los taxistas egipcios.