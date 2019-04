Samuel Eto'o continúa haciendo sus últimos pinitos en el fútbol internacional. El camerunés ahora mismo disputa partidos con la camiseta del Qatar SC, pero tiene también tiempo para conceder alguna que otra entrevista. Ha hablado con la televisión Bein Sports para repasar su famoso encontronazo con Pep Guardiola y cómo se produjo su posterior salida del FC Barcelona.

Para Samu la pieza clave de aquel glorioso Barça no fue Leo Messi, que explotaría después, sino él: "Pep ha vivido toda su vida en Barcelona, pero durante los años que pasé en Barcelona, no entendió a la plantilla. No vivió la vida de nuestro grupo. Le dije a Guardiola: "Te disculparás conmigo, porque soy yo el que hará que el Barcelona gane, no Messi. Fui yo el que hizo ganar al Barça y Pep me debería pedir perdón".

Además, insiste en su teoría sobre la posterior irrupción del '10' y considera que Xavi e Iniesta fueron capitales en todos los éxitos. "Era la situación en aquel entonces. Messi vendría más tarde, pero puedes preguntarle a Xavi, Iniesta y a otros, que esa fue mi era", explica.

No se ha dejado nada en el tintero. Explica que fue el propio Pep Guardiola quien pidió su salida del equipo: "Mi abogado en ese momento me dijo que el club me había puesto a la venta en el mercado. Le pregunté si eso era real y me dijo que sí, que fue a petición de Guardiola".

Eto'o no se arrepiente de su salida, porque cree que su marcha al Inter le permitió seguir creciendo y "ser una parte aún más importante de la historia del fútbol".