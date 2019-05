Drenthe: "A veces iba a casa de Robinho, donde había convertido su sótano en un mini-club nocturno"

Royston Drenthe fue uno de los jugadores que más prometían antes de la segunda etapa de Florentino Pérez al cargo de la Directiva del Real Madrid. Ahora disfruta del fútbol en su Holanda natal, en Amsterdam de Rotterdam a sus 32 años. Coincidiendo con esta etapa de su vida, Drenthe ha querido conceder una entrevista a la revista FourFourTwo donde ha hablado sin tapujos de su paso por el Madrid, su vida, sus problemas en Elche y todo lo que le sucedió en un club tan grande como el blanco.

Le llovieron ofertas en 2007 de muchos equipos, algunos con un gran nombre hecho en Europa: "Escuché que 16 clubes estaban interesados en mí. Hablé con el presidente de Barcelona, Laporta, y con Mijatovic, director deportivo del Real Madrid [...] me ofrecieron un contrato de cinco años con más o menos las mismas condiciones. Tan pronto como supe que el Real Madrid estaba interesado, decidí hacerlo".

"Cuando era niño, estaba fascinado por todo lo que rodeaba al Madrid. El glamour que rodea al club, como se ve en la película Goal!, era algo de lo que realmente quería formar parte", asegura Drenthe en la entrevista. Una película donde se narraba la vida de un joven futbolista británico que acabaría jugando en el equipo blanco.

Sin embargo, el glamour parece ser un imaginario colectivo, porque según Drenthe hacer migas con varios integrantes del mismo fue muy fácil: "Inmediatamente me sentí como en casa. Todos me dieron una cálida bienvenida. Guti se portó genial conmigo de inmediato, y él era un 'hombre' del Madrid, una leyenda".

En la entrevista también descubre trapos sucios de Robinho cuando vestía la camiseta merengue. "Desarrollé un buen vínculo con él poco después de mi llegada. A veces iba a su casa, donde había convertido su sótano en un mini-club nocturno", narra el holandés.

Sus primeros meses de adaptación fueron muy llevaderos, todos ponían de su parte para integrarle. "Tuvimos muy buenos jugadores con la combinación adecuada de experiencia y juventud. Ruud van Nistelrooy, Guti y Raúl y jóvenes como yo, Higuaín, Gago o Marcelo. Se hizo 'clic' al instante".

La llegada de Mourinho al banquillo blanco cambió todos los planes de Drenthe. "Pensaba que jugaría todos los partidos. No había ninguna razón para echarme del equipo, pero la pizarra decía que Marcelo también tenía que jugar. Valdano, estaba más emocionado con Marcelo. Mourinho me dijo que me daría minutos, pero al final me confesó que Valdano había dicho que sería mejor para mí salir cedido", cuenta.

Su siguiente destino sería Alicante, de la mano del Hércules, donde acumuló varios problemas disciplinarios extradeportivos. Tan negativa fue la situación que el holandés comenzó una huelga: "Mourinho no estaba contento de que hubiese iniciado una huelga. Dijo que, como jugador del Real Madrid, no podía hacer eso". Finalmente optó por abandonar el club en 2012, pese a que siempre había sido su sueño. "El Madrid todavía estaba en mi cabeza y era difícil dejarlo, comparaba a todos los otros equipos con ellos. Lo tenía todo en Madrid, incluida mi casa. Fue difícil dejarlo atrás", concluye.