El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, ha organizado una rueda de prensa junto al director del VAR, Carlos Clos Gómez, para hacer un balance de lo que ha sido la primera temporada con el Videoarbitraje. Han expuesto todas las estadísticas a lo largo de la temporada 2018/2019 señalando que se ha elevado hasta un 96,92% el acierto y se redujo a un mínimo de 1,68% los errores en la señalización de penaltis. De hecho, se corrigieron hasta 44 errores y fueron 25 donde ni siquiera hubo revisión.

Todos estos datos proporcionados por el Comité Técnico de árbitros, también permitieron observar tanto a los aficionados, clubes y periodistas el porcentaje de acierto a la hora de mostrar cartulinas amarillas (un 98,32% de acierto en las mismas por un 1,68% de error) y también de los fueras de juego (un 94,61% de atino en todas esas jugadas).

De hecho, también mostraron los datos del número de protestas y simulaciones. Según lo que explicaron también se vieron reducidas con respecto al resto de temporadas, algo que alabó diciendo que todos los colegiados "se han adaptado de forma extraordinaria".

"Parece que llevamos toda la vida con VAR. Estamos satisfechos, el ruido ha existido siempre, ya os puedo anticipar que el año que viene en octubre o noviembre puede que haya una marejada, este año la hemos salvado, la siguiente, ya os lo anticipo, la siguiente será en febrero, en marzo o abril ya son más contadas, casos puntuales y en mayo ojalá acabemos como este año, estamos acostumbrados ", dijo en alusión las quejas de algunos clubes.

No obstante, asegura que los árbitros no irán a los monitores del campo en "situaciones discutibles". "Los árbitros no pueden saltarse la ley, no pueden ir a una revisión si no es un error claro y manifiesto, rotundamente no", aseveró.

Velasco Carballo también anunció que habrá una reunión con la UEFA para definir los límites y poner de acuerdo cuáles será la frontera entre lo "claro" y "manifiesto". "Lo ideal sería que tuviéramos un cuerpo de asistentes de VAR y creemos que puede ser el futuro, pero se necesitan años. No todos los que se retiran deciden seguir como VAR, pero sí puede ser el futuro: incorporarlos por ahí", quiso añadir.

Por último, para zanjar las protestas de algunos clubes a lo largo de la temporada como los de Madrid, Levante o Atlético: "El ruido ha existido siempre en este negocio. Es algo temporal y puesto en el calendario, siempre se puede prever cuándo serán las mayores quejas en función del calendario. El año que viene, en febrero, volverá a haber ruido, os lo adelanto en primicia. Hay que verlo con naturalidad, estamos muy acostumbrados".