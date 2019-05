No se habla de otra cosa en el día posterior a la derrota ante el Valencia en la final de la Copa del Rey. Ernesto Valverde finaliza su segunda temporada al frente del banquillo blaugrana con un saldo bastante bajo dadas las altas expectativas que se habían fijado en el club. Aunque lo más reciente es el 1-2 cosechado en el Benito Villamarín, debemos echar la vista atrás hasta hace dos semanas para repasar lo que sucedió en Anfield ante el Liverpool. Con un resultado a favor firmado en el encuentro del Camp Nou (3-0), se dejaron remontar para acabar fuera de la Champions. Se vio un equipo sin alma, paralizado y al que sondearon los fantasmas de Roma de la temporada pasada.

Lo que más se le echa en cara son las decisiones técnicas erróneas que ha tomado en el último mes. Dembélé disputó el encuentro ante el Celta donde el FC Barcelona no se jugaba nada y acabó lesionándose, lo cual supuso que no estuviese disponible para Anfield. Baja sensible. De igual modo, en la final de Sevilla, también decidió incluir en el once a Arthur y Semedo, quienes recibieron el alta médica dos horas antes del pitido inicial en lugar de optar por otras soluciones. Ambos fueron sustituidos en el descanso por Arturo Vidal y Malcom.

Terminan —esta vez mucho peor que la anterior— sólo con el título de Liga como gran botín ¿Es suficiente? El futuro de Valverde en el Barça es una incógnita. Pese a que Josep María Bartomeu lo ha respaldado en público varias veces, la directiva no pretende hacer un cambio radical y los jugadores también han mostrado su aceptación, con Messi a la cabeza, para que continúe una campaña más al frente del equipo.

Terminó el encuentro y Valverde no dio muestras de flaqueza y, de hecho, su rueda de prensa la hizo sin descomponerse, aguantó estoico las preguntas e incluso él mismo admitió verse con fuerzas para continuar. Por lo tanto, salvo giro total de los acontecimientos, Valverde seguirá al menos si él se ve con fuerzas para dar la vuelta a la situación. Ahora bien, las preguntas son: ¿logrará hacer que lo sucedido en Roma y Liverpool la plantilla lo digiera para que no vuelva a suceder? ¿Podrá motivar de nuevo a sus jugadores?

La ausencia de un candidato firme que ilusione al barcelonismo y que pueda motivar tanto a jugadores como directiva parecen indicar que nada cambiará de cara a la temporada que viene. Pese a ello, el verano es largo y todo puede virar en cuestión de días.