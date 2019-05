Jordi Alba: "Ahora parece que ganar la Liga es una temporada perdida"

Jordi Alba ha dicho que esta temporada ha sido "la mejor" de su carrera y que sólo ha tenido un par de partidos en los que no ha estado a gran altura, en alusión a los que perdió el FC Barcelona contra el Liverpool y el Valencia.

En la presentación de su campus de verano, el jugador azulgrana admitió que se encuentra "bien", pero precisó que este está siendo "un momento jodido para mí, y para todo el equipo", tras la debacle de Anfield que supuso la eliminación en la Champions y la derrota en la final de la Copa del Rey, el pasado sábado en el Benito Villamarín. "A nivel personal, he hecho una gran temporada, la mejor de mi carrera, quitando dos partidos", precisó el jugador, que se excusó porque además de "darlo todo en el terreno de juego, hay momentos en que no te salen las cosas".

"No todos los duelos (en la banda contra un rival) los voy a ganar, ni voy a estar siempre en la perfección. Cometo fallos como todos los humanos y no me tengo que avergonzar por ello. Está claro que me hubiese gustado acabar de otra manera en lo individual y colectivo", subrayó.

Sobre la decepción de los culés por el final de temporada, Alba dijo: "Por suerte o desgracia nos estamos malacostumbrado a ganar siempre y la historia dice que no es fácil ganar". "Ganar una Liga, la tendríamos que saborear de otro manera, estar un poco mas felices, porque cuesta muchísimo y ahora parece que ganar la Liga es una temporada perdida", añadió un Alba que concluyó con la siguiente reflexión: "En mi carrera nadie me ha regalado nunca nada. Siempre he tenido momentos muy jodidos y éste es uno más. Voy a afrontarlo de la mejor manera posible. Hay más vida después del fútbol".