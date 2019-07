Carles Puyol: "El Real Madrid me quiso fichar hasta en dos ocasiones"

Carles Puyol rechazó en dos ocasiones al Real Madrid. | Cordon Press Si existe un jugador que representa al FC Barcelona tanto en sus valores como en su juego, ese es Carles Puyol. El ex defensa azulgrana ha hablado en una entrevista concedida a TV3 donde ha repasado su nueva vida alejado de los terrenos del juego, su trayectoria y, además, el futuro de su amigo y ex compañero Xavi en los banquillos. Sin embargo, el titular lo ha dejado al hablar de cómo el Real Madrid intentó ficharle en dos ocasiones: "Hasta en dos ocasiones me quisieron fichar, pero yo ya estaba en el mejor club del mundo, quería ganar títulos en el Barça y por eso me quedé". Las palabras las ha pronunciado en una entrevista en Quan s'apaguen els llums de TV3. "Fueron dos rechazos, dos respuestas negativas y las explica así: "La primera fue en la temporada siguiente a mi marcaje a Luis Figo. La segunda fue cuando Camacho fichó por el Madrid y me quiso a mí y a Ronaldinho. Le dije no las dos veces", explicó. La primera fue cuando Figo regresó al Camp Nou, en la 2001/2002, y la segunda fue cuando Camacho asumiría en la 2004/2005 las riendas del barco merengue. Compartir

