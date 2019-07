Las Palmas, Málaga y Granada no podrán inscribir jugadores por no cumplir el plan financiero

Las Palmas, Málaga y Granada no podrán inscribir jugadores por no cumplir el plan financiero Los tres equipos no podrán inscribir nuevos jugadores debido a que no cumplen la norma económica.

El Málaga no podrá inscribir nuevos jugadores. | Cordon Press Tres equipos no podrán inscribir nuevos jugadores de cara a la nueva temporada en la Liga de Fútbol Profesional. Según ha podido saber Libertad Digital y esRadio ni el Granada, U.D Las Palmas y el Málaga no tendrán la capacidad para fichar jugadores e inscribirlos con nueva ficha. Todo ello por no cumplir el control económico que exige el organismo español de fútbol. De hecho, el Granada ya fichó a Machís, lo anunció y, de momento, no ha habido ningún tipo de cambio con respecto a su fichaje. Conforme avancen los días se irá esclareciendo la situación de estos tres clubes que, de momento, no pueden, insistimos, inscribir ningún nuevo jugador en su plantilla. Bien es cierto que toda esta situación se corresponde al día 31 de julio, por lo tanto, toda la situación podría cambiar. Si los tres equipos consiguen cuadrar las cuentas, se abriría de nuevo la opción de poder incorporar jugadores a su plantilla. Compartir

