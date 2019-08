Van de Beek lo confirma: "Sí, hay interés del Real Madrid por mí"

En las últimas horas parece haberse acelerado el fichaje de Van de Beek por el Real Madrid. El diario Marca adelanta en su edición de viernes que tanto el club blanco como el jugador habrían cerrado ya un acuerdo. De momento no es oficial, pero podría ser cuestión de días o quién sabe si horas. Ha sido el propio Van de Beek el que se ha encargado de alimentar los rumores con unas declaraciones donde confirma que existe interés, pero que aún, por el momento, no han cerrado ningún acuerdo.

"Hay interés de Real Madrid, pero la gente va demasiado rápido", lo ha hecho en declaraciones a la televisión Fox Sports en la previa al primer encuentro del Ajax en la Eredivisie.

El Real Madrid estrecha el lazo a Van de Beek í, el Real Madrid está interesado en mí, pero la prensa va muy deprisa" No quiero hablar de qué hay o qué no, ahora quiero estar concentrado en el Ajax"pic.twitter.com/ngyTvC26T0 — El Primer Palo (@eselprimerpalo) August 2, 2019

"No tienes que creerte todo lo que se escribe, siempre se habla mucho y no tengo que contar qué es verdad y qué no, yo estoy centrado en el partido del sábado", agrega. Todo ello a sabiendas de que su fichaje podría ser un hecho a falta de la confirmación oficial.

Paul Pogba sigue siendo la opción prioritaria para el conjunto merengue, quienes intentarán el fichaje hasta el cierre del mercado en la Premier el próximo día 8 de agosto. En caso de no llegar el francés, Van de Beek podría ser la alternativa definitiva.