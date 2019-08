Denuncia conjunta contra el Andorra de Piqué

Proliga, la asociación que representa a 260 clubes de Segunda B y Tercera, anunció este martes que ha presentado un recurso ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) contra la adjudicación al Andorra de la plaza del Reus en el Grupo III de la Segunda División B.

El conjunto andorrano, propiedad de Gerard Piqué y ascendido la pasada temporada a la Tercera División, se quedó con la plaza del equipo tarraconense tras cumplir los requisitos establecidos, entre ellos el pago de 452.022 euros, y el orden de preferencia, según informó el 29 de julio la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La decisión fue criticada por varios clubes que aspiraban también a ocupar la vacante del Reus, como el L'Hospitalet, que ha asegurado que le pertenecía por méritos deportivos y por este motivo no pujó, lo que sí hizo el Andorra, campeón de la Primera Catalana.

Sin embargo, Proliga considera que la RFEF «ha interpretado erróneamente el artículo 194» de su Reglamento General, "al entender que, en dicho artículo, por omisión, se excluye como candidatos a ocupar la vacante de Segunda División B a los clubes que han logrado el ascenso a Tercera División la temporada inmediatamente anterior".

Según el organismo, la normativa indica que «a la hora de elegir entre clubes de una misma Federación de ámbito autonómico» se tienen en cuenta tanto los puntos obtenidos en la liga regular de Tercera como los del play-off de ascenso, lo que imposibilitaría que un club que en la temporada anterior militase en la Primera de las categorías de ámbito territorial, como es el caso del FC Andorra, "pueda optar a ser uno de los clubes con derecho a ocupar la vacante de Segunda División B".

Además, advierte del orden y criterios que dice el reglamento federativo para ocupar estas vacantes que menciona a los equipos de Tercera y a los descendidos de Segunda B, ambos de la misma federación, y posteriormente al resto de equipos tanto de Tercera como de Segunda B.

"Parece evidente que el legislador quería dejar claro que los descendidos de Segunda B eran de esa categoría a la hora de considerar la norma, y por lo tanto quedaban supeditados a los que habían participado en Tercera División", añadió Proliga, que remarcó que del mismo modo, "los clubes que hubiesen participado en la primera categoría de ámbito territorial no podrían considerarse de Tercera. De este modo, la asociación que preside David Jiménez subraya que "el legislador no consideró en ningún momento el ascenso directo de un equipo de la primera categoría regional, puesto que deportivamente no había optado a ello la temporada en cuestió"». "Y en el supuesto caso de haber querido hacerlo, lo habría mencionado expresamente, de la misma forma que se hizo con los de Segunda B", sentenció. y, en consecuencia, no podrían optar al ascenso".