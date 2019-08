Jose Mourinho ha sido el culpable de marcar un antes y un después en la historia más reciente del Real Madrid. El luso llevo al club blanco a competirle cara a cara los títulos al que ha sido, probablemente, el mejor Barça de la historia. Su llegada al banquillo fue en 2010 y se prolongó en el tiempo hasta el año 2013, cuando tras una temporada bastante mediocre, se decidió prescindir de sus servicios.

Pues bien, al aficionado blanco le gustará saber que, efectivamente, Mou pudo llegar mucho antes al Real Madrid y no precisamente por una negativa del equipo, más bien del propio técnico. Fueron dos rechazos previos antes de tomar la decisión de cambiar el Inter de Milan campeón de Europa por un Madrid que atravesaba un momento difícil de asimilar.

"The Making Of" Descubre la serie original con los partidos que marcaron la vida de @Cristiano, @neymarjr y Mourinho. Nueve capítulos para disfrutar. Ya están todos disponibles a la carta en #DAZN href="https://t.co/2KFNuz00hn">https://t.co/2KFNuz00hn pic.twitter.com/fe4jix65Qy — DAZN España (@DAZN_ES) August 9, 2019

"Había tomado la decisión. El contrato no estaba firmado, pero había tomado la decisión. Había decidido irme al Madrid, no había ido en dos ocasiones y era la tercera oportunidad. Decirle no al Madrid una vez es difícil, dos es muy difícil y tres es imposible". confiesa el portugués en el documental "The Making Of" de DAZN.

En el capítulo de Mou, titulado 'La Familia', el entrenador cuenta cómo vivió aquella final de Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu ante el Bayern de Munich, por qué no decidió volver a Milán y por qué terminó fichando por los merengues. "La razón por la que cuando acabó el partido no volví a Milán es porque creo que, si hubiera vuelto a Milán, no me habría ido al Real Madrid", asevera.

