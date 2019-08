Neymar dice sí al Madrid pero... ¿también al Barça?

En todo el caso Neymar solo hay una verdad absoluta: el brasileño no quiere continuar en el Paris Saint-Germain y está haciendo todo lo posible por salir del equipo cuanto antes. Desde hace varios días y tal y como confirmaron Libertad Digital y esRadio, el Real Madrid se comenzó a interesar por el futbolista una vez se cerró el mercado en la Premier League y se confirmó el hecho de que Paul Pogba no podía recalar en la plantilla de Zinedine Zidane. De hecho, desde la cúpula del club blanco no ven con malos ojos reinvertir el dinero que tenían destinado para el francés en Ney y es por eso que ya han comenzado los acercamientos al jugador para valorar su predisposición a vestir la elástica blanca y jugar en el Santiago Bernabéu como local.

Este periódico ha podido saber que la cuestión avanza, eso sí, con moderación y sin excesiva prisa. Saben que es una operación compleja, no solo por el equipo con el que deben negociar, sino por el salario y por su precio de salida en el que lo ha tasado el PSG. El club ya ha contactado con el entorno de Neymar y las sensaciones no han podido ser mejores: creen que el carioca estaría encantado de jugar en el Madrid y enfundarse su camiseta. Florentino anhela ver a Ney vestido de blanco y está más cerca que nunca, van a ir a por él, pero con cautela. Es una operación compleja como ya hemos mencionado y existen dos factores que escapan al control del club: la preferencia del jugador y el Barcelona como gran rival a batir en esta puja.

Sin duda alguna sería un golpe de efecto birlarle a Neymar al Barcelona y que terminase jugando en el Real Madrid, pero no se fían de la capacidad del cuadro culé. La directiva de Josep María Bartomeu está manteniendo conversaciones con Nasser Al-Khelaifi, eso sí, de momento sin presentar oferta en firme por él. En las últimas horas se ha hablado de varios nombres de la plantilla de Ernesto Valverde para abaratar la operación: Ivan Rakitic, Dembélé y Semedo más dinero, pero, insistimos, aún no ha habido una oferta en firme.

El Real Madrid es consciente de que aún queda mucho verano y que la operación no se va a cerrar en dos días. El Barça va a ir con todo para volver a traer a Ney y adherirle a una delantera de ensueño junto a Suárez, Messi y Griezmann. Cautela y calma desde el club de Concha Espina, aún a sabiendas que su llegada sería un golpe de efecto, no únicamente en el mercado, sino a nivel deportivo.

El PSG sabe del problema que tiene con su -de momento- jugador y son reacios a facilitar un retorno a Barcelona, por eso, ellos verían también con buenos ojos una salida con destino Madrid. De ahí que la mayoría de ofertas culés, hayan sido tumbadas. Recordamos que en el Parque de los Príncipes contemplan la inclusión de algunos jugadores en la operación, como es el caso de Keylor Navas.