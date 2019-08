El asunto Neymar se está antojando, cuando menos, complicado de seguir. Cuando muchas informaciones apuntaban a un posible regreso a Barcelona, la intromisión del Real Madrid en las negociaciones ha provocado un giro de 180º en las mismas. Tanto es así que desde Francia colocan al brasileño vistiendo de blanco la próxima temporada. De hecho, Le Parisien se atreve a dar cifras del traspaso: el Paris Saint-Germain ha tasado al jugador en 200 millones de euros, algo que en el Madrid ven viable económicamente (siempre según el mencionado rotativo), y su sueldo sería de 34 millones de euros.

«Neymar pensait que son départ se solutionnerait plus rapidement» https://t.co/To4qse7rZG #Rediff — Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) August 11, 2019

El precio no es más que una estrategia del jeque, Nasser Al-Khelaifi, para recuperar parte de la inversión realizada hace dos temporadas. Desde Catar, señala Le Parisien, aprietan las tuercas a la cúpula directiva para que haga un esfuerzo en tratar de ingresar una cifra cercana a lo que en su momento desembolsaron en las arcas del FC Barcelona.

No obstante, Le Parisien no es el único gran medio galo que anuncia el posible aterrizaje de Ney en el Bernabéu. Desde L'Équipe apuntalan que durante este mismo verano, el PSG ya ofreció al jugador al Real Madrid como muestra de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, sin embargo, la respuesta fue de absoluta indiferencia por parte del club presidido por Florentino Pérez. Diferentes objetivos en aquel momento, claro.

Leonardo révèle que les négociations pour un éventuel transfert de Neymar ont pris une tournure plus concrète depuis peu : « Avant c'était flou, aujourd'hui il y a une discussion » Bale, James, Isco ou un gardien pourraient être inclus dans l'opération > https://t.co/cGYET1QfyG pic.twitter.com/fLHAeKk7kv — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 11, 2019

Pero el presidente blanco mantiene unas exquisitas relaciones tanto con Al-Khelaifi como con el padre de Neymar con quien suele hablar, apunta el mencionado medio, a menudo. En Libertad Digital y esRadio, ya anunciamos que algunos jugadores podrían incluirse en la operación, como el caso de Keylor Navas, pero L'Équipe añade otros nombres que también interesan a Thomas Tuchel: Gareth Bale, Isco o James Rodríguez, podrían ser algunos de ellos.

Recordamos que el carioca no se vestirá de corto con el PSG en el debut liguero de su equipo, que su intención en firme es marcharse de París -a ser posible cuanto antes- y que Leonardo, director deportivo, ya anunció que las negociaciones por él estaban avanzadas, pero no cerradas. Aún no hay fumata blanca, pero podría darse en la semana que entra.