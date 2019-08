James Rodríguez no contaba en el pasado, ni actualmente entra en los planes de Zinedine Zidane en el Real Madrid. Aunque el técnico insista en que, de momento, es jugador de la primera plantilla, la realidad es que podría tener los días contados en el conjunto blanco. Eso sí, si es que consiguen encontrarle una salida al cafetero. James no ha disputado ni un minuto en ningún encuentro de pretemporada con el Madrid, de hecho, ni ha viajado. Se ha reincorporado a los entrenamientos, pero no parece que vaya a entrar en las convocatorias de los merengues próximamente.

Por todo ello, y porque su trayectoria en el club cuando ha coincidido con Zizou no ha sido precisamente buena, en Colombia empiezan a estar cansados y Humberto de la Calle, ex vicepresidente colombiano y vergonzoso negociador con las FARC en el proceso de paz, ha levantado la voz en su cuenta personal de Twitter.

"Propongo un Pacto Nacional: si estamos condenados a odiar, pues pongámonos de acuerdo en odiar a Zidane. ¡Viva James!", escribió en su perfil. No duró mucho, porque el tuit fue borrado a los pocos minutos de publicarse. Rápido, pero no lo suficiente para evitar que los usuarios pudiesen capturar el mensaje.

El expresidente fue uno de los negociadores del pacto con uno de los terroristas, Iván Márquez, con quien encabezó en 2016 nueve días de intensas reuniones en la capital cubana para alcanzar un nuevo consenso con el fin de "alcanzar una paz estable y duradera".

En lo estrictamente deportivo, parece que la vía napolitana se cierra con la posible llegada de Hirving Lozano a la ciudad transalpina, y la del Metropolitano también, en caso de que Rodrigo desembarque en Madrid. Aún parece que habrá que esperar para ver una salida del futbolista cafetero.