El escándalo del CSD y LaLiga por el que no podrán jugar varios jugadores en la primera jornada

Como ya se anunció hace varias semanas, la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol aprobó una medida a través de la cual, un jugador que viese una cartulina amarilla en la última jornada de Liga, pasaría limpio a la siguiente temporada. Lo que es lo mismo: no tendría que cumplir ciclo de sanción en caso de que fuese necesario. "La regla de suspensión por un partido no será de aplicación en aquellos casos en que la amonestación con la que el jugador cumpliría el ciclo a que esta norma hace referencia, tenga lugar en el último partido que el club dispute en la competición de que se trate", aclararon en su momento.

Esta medida afectaba de manera directa a varios jugadores de Primera Divisón: Dani Carvajal, José Luis Gayà, Dani Parejo, Maksimovic, Diego Llorente y Elustondo. Todos ellos habían sido apercibidos en la última jornada de Liga, viéndose así obligados a no poder competir en el primer encuentro de Liga de la campaña que arranca en unos días. Pues bien, la anterior medida necesita ser aprobada por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, tal y como establece el Real Decreto 1835/1991 del 20 de diciembre.

Pues, de momento y a falta de menos de 48 horas para que arranque la competición, LaLiga no ha emitido uno de los informes pertinentes y necesarios para que el CSD apruebe todas las modificaciones llevadas a cabo-no únicamente la de las tarjetas amarillas- por la RFEF. Es preciso que para que todo ello se lleve a cabo, la Comisión Directiva se reúna, estudie los informes y los apruebes. Un órgano compuesto por el presidente del CSD, vicepresindente, vocales en representación de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas, entidades locales, Federaciones, las Ligas profesionales, la asociación de deportistas...

Lo último que se sabe es que no se van a reunir. Al parecer, es un entramado complejo de coordinar y más teniendo en cuenta que nos encontramos en el mes de agosto y que muchos de los integrantes se encuentran de vacaciones. Desde Libertad Digital y esRadio podemos confirmar que no parece que vayan a reunirse, ni el jueves día 15, ni el viernes 16. Se trataría de un acto protocolario, pero no parece que el CSD vaya a cambiar de opinión.