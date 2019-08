La última oferta del Barça por Neymar: cesión con opción de compra

El F.C. Barcelona ha ido a la guerra con pistolas de agua. Quieren fichar a Neymar pero no tienen un solo euro en caja y los jugadores que podían entrar en la operación como Coutinho o Dembélé se han caído por diferentes motivos -el brasileño se marcha cedido al Bayern y el galo se ha vuelto a romper con su enésima lesión muscular-.

Con este panorama, la última opción que le queda a los culés para intentar repatriar al hijo pródigo es solicitar al PSG una cesión con una opción de compra obligatoria a final de temporada. La cifra, según el diario Sport, que está dispuesto a ofrecer el Barcelona por esa opción de compra es de 160 millones de euros.

El PSG busca sustituto al brasileño

El conjunto parisino está dispuesto a vender a Neymar pero no a cualquier precio. Necesita encontrar a un sustituto que haga olvidar lo antes posible al brasileño. Sin jugadores que puedan entrar en la operación y sin dinero hasta 2020, el Barcelona se aleja de Neymar. Cediendo a Coutinho al Bayern, los culés se han pegado un tiro en el pie.

Con el Barcelona casi fuera de la carrera por Ney, llega el turno del Real Madrid. Los merengues, que sabían que en Can Barça no hay cash, están dispuestos a ofrecer dinero más un jugador para llevarse a uno de los grandes objetivos de Florentino Pérez durante los últimos años. El verdadero rival de los merengues en la carrera por el brasileño, pasa a ser la Juventus. Los italianos tienen un as debajo de la manga y es Dybala, un jugador que gusta y mucho en el seno del PSG y que podría ser la clave para inclinar la balanza en favor de la Vecchia Signora.