Zinedine Zidane fue rotundo en cuanto a la continuidad del portero costarricense Keylor Navas, al que calificó como un jugador "importante de la plantilla" con el que va a contar a lo largo del curso.

"No contemplo la salida de Keylor. Es un jugador del Real Madrid, importante. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. No contemplo la posibilidad de que se vaya", dijo el entrenador del Real Madrid.

"Keylor Navas está aquí y lo de fuera no lo podemos controlar. Quiere jugar y demostrar que es muy bueno como los demás y trabaja en este sentido y eso es lo más importante para una entrenador. Para mí la situación es la misma. Vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él", insistió Zidane.

"Keylor está aquí y pienso solo en eso. Es un jugador importante para nosotros", subrayó el técnico francés, que ni siquiera dejó la puerta abierta a una posible marcha al París Saint Germain como se ha apuntado en las últimas horas.

"Es una cosa que no contemplo por muchas razones. Sobre todo porque es muy importante para nosotros. Es un jugador que va a contar en el equipo. Este es el mensaje que quiero dar. Hasta el 2 de septiembre vamos a hablar de fichajes. Pero quiero contar con Keylor porque va a aportar mucho este año", añadió.

Neymar

El Madrid sigue muy pendiente de la situación del brasileño. Florentino Pérez y Juni Calafat, jefe captación internacional del Real Madrid, anhelan desde hace tiempo su fichaje. A pesar de las dos lesiones en el quinto metatarsiano de su pie derecho en menos de un año, ven la llegada de Neymar más cerca que nunca. El Barcelona, sin cash , apura sus opciones y la próxima semana llegará el turno de los merengues.

Sobre el posible fichaje del brasileño, Zidane no se mojó: "Hasta el día 2 puede pasar de todo. Por eso quiero que llegue el día 2, para no hablar más de mercado. No me preocupa otra cosa que no sea el partido. Los jugadores que tenemos quieren estar aquí. Y eso es lo importante. Ya veremos. Mi respuesta es siempre la misma, lo siento. Los jugadores que me interesan y me motivan son los que están aquí y el partido de mañana. Yo no sé qué va a pasar, sé que mañana jugamos contra el Valladolid".

Zizou confirmó que Bale se quiere quedar y se va a quedar y habló sobre el duelo de este sábado ante el Real Valladolid: "Ante todo tenemos ilusión. Es una alegría volver a nuestro estadio. No hay partidos trampa porque sabemos con qué rivales juagmos. Ellos han empezado bien y es un equipo valiente. Tenemos que seguir creciendo".