Ansu Fati se convirtió este domingo, tras jugar ante el Betis, en el segundo debutante más joven en el primer equipo del F.C. Barcelona, con tan solo 16 años. El joven extremo de 16 años, nacido en Guinea Bissau, ha saltado a la primera plana de todos los medios. En apenas 15 minutos, dejó grandes sensaciones. Demostró mucha personalidad para su corta edad y no se amedrentó en el feudo azulgrana pese a provenir directamente del juvenil A.

La intrahistoria de su fichaje tiene miga. El Barcelona se lo birló al Sevilla cuando solo tenía 9 años. El entonces presidente del conjunto hispalense, José María Del Nido, se mostró indignado con la manera de proceder del conjunto azulgrana: "Tenemos 27 equipos de fútbol y nos hemos visto obligados a blindar a jugadores alevines para evitar fugas principalmente al Barcelona, cuya nueva Masía la acaba de inaugurar un jugador de nuestros escalafones inferiores al que se han llevado con 9 años y junto a su hermano de 14", explicó molesto el expresidente del Sevilla.

Su calidad y su descaro llamaron la atención no solo del Barcelona, también del Real Madrid. Los merengues llegaron a ofrecer más dinero a Ansu pero su familia se decantó por la oferta culé. Así lo contaba su padre, Bori Fati, en los micrófonos de Tiempo de Juego de la Cadena Cope: "Estábamos en el Sevilla, el Real Madrid me ofrecía mejores condiciones que el Barça por mi hijo. Pero ellos vinieron a mi casa con el contrato y nos convencieron. Vino Albert Puig y me dijo que mi hijo tenía que fichar por el Barcelona. El Sevilla cuando se enteró se enfadó, Monchi me preguntó que cuánto me ofrecían, que quería que fichara por el Sevilla. Con 9 años el Sevilla le aparta y le deja sin jugar un año".