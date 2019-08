José Bordalás: "Llevas la bandera de tu país y ya eres facha: sólo pasa en España"

Pepe Bordalás es uno de los técnicos de moda en La Liga. Su enorme trabajo en el Getafe, ha llevado a los azulones desde Segunda hasta Europa, con un estilo propio muy marcado, le sitúan en el podio de mejores entrenadores españoles de la actualidad.

Bordalás concedió una jugosa entrevista al diario El Mundo donde el técnico alicantino se sincera. El técnico del Getafe afronta temas espinosos como son la política en el fútbol o el mundo de las apuestas.

Para Bordalás, las apuestas deportivas no se cargarán el fútbol: "Yo creo que al fútbol no se lo carga absolutamente nadie. Es un deporte que tiene más de un siglo de historia y que ha irrumpido a nivel mundial en todas las culturas, religiones y civilizaciones del mundo".

Fútbol y política

Bordalás asegura que muchas veces el fútbol se utiliza como herramienta política. Pero no por los profesionales, ya que según su punto de vista "no está no bien visto que las personas se decanten por algo o que den su punto de vista".

"Es evidente. Aquí no está no está bien visto que las personas se decanten por algo o que den su punto de vista. Quizá por eso los profesionales intentan estar al margen de la política y de cualquier tipo de opinión, porque somos un país en el que enseguida te etiquetan. Estamos viéndolo: llevas la bandera de tu país y ya eres un facha. Eso no ocurre en ningún país del mundo: Sólo en España, desafortunadamente. Esa libertad de expresión con la que se le llena la boca a la gente no es real. Es mi humilde opinión"

Además, Bordalás destapa su manera de ser fuera de los terrenos de juego: "Soy una persona muy sencilla que valora mucho la amistad, la familia y que se preocupa de que en nuestra sociedad podamos convivir y tengamos seguridad cuando salimos a la calle.

El técnico del Getafe reconoce que no es oro todo lo que reluce en el mundo del fútbol. Ser entrenador es "una locura. Tienes que vivir en un estado de estrés casi permanente y no todo el mundo tiene esa capacidad para soportar lo que generan los focos, la prensa, la afición, la fama y la competición. De hecho, hay futbolistas que, teniendo unas condiciones tremendas, no alcanzan su mejor nivel por culpa de eso"

Bordalás defiende la figura de Mourinho. "Jose no ha ensuciado la imagen de los entrenadores. En absoluto. Mourinho tiene su personalidad, igual que cada técnico. Y él ha hecho grandes cosas en el fútbol y así hay que reconocerlo. A veces en la vida no puedes caer bien a todo el mundo. Le pasa a Mourinho igual que me ocurre a mí o a Guardiola".

El entrenador alicantino reconoce que tiene fascinación por los romanos: "Cuando era pequeño, me encantaba estudiarlo en el colegio y, cada vez que había en el cine una de romanos, quería ir a verla. Si alguna vez hemos ocupado otro sitio en la historia, estoy seguro de que estuve en la antigua Roma".

Se moja con el feminismo: "Hay cosas que no comparto, porque creo que se está utilizando de manera muy partidista y muy interesada. Se da mucha importancia a según qué casos y según quién los cometa y no se está siendo justo".