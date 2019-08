Zidane: "Hasta el lunes puede pasar de todo, puede haber una bomba o dos"

Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Villarreal a domicilio del Real Madrid. Lo hace a tres días vista del cierre de mercado con el rumor de la llegada de Bruno Fernandes, la posible salida de Keylor Navas y con las lesiones como temas neurálgicos en su plantilla. Salió al ruedo, pero antes, quiso mandar un mensaje de apoyo a Luis Enrique: "Quiero mandar todo mi cariño y el del equipo a Luis Enrique y su familia. No tengo más palabras porque es un momento muy difícil".

Partido vs Villarreal: "Lo afrontamos como el partido más importante de la temporada porque es el siguiente. Los puntos son importantes y queremos hacer un buen partido. Las sensaciones son buenas y queremos trasladarlas al campo".

Salida de Keylor: "Mañana estará con nosotros y hasta el día 2 puede pasar de todo. Va a estar con nosotros y sólo estoy concentrado en eso. Puede pasar que se vaya, pero lo importante es que mañana está con nosotros".

¿Areola sustituto?: "Lo que va a pasar, va a pasar".

Bombas de última hora: "Hasta el lunes puede pasar de todo, puede haber una bomba, dos bombas... Pero lo importante es el partido de mañana".

¿Es la plantilla que quería después de seis meses en el Madrid?: "Al final es lo que tengo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo, porque para mí son los mejores. Lo importante es que cuando la temporada empieza estés a gusto, y yo estoy a gusto. Con la plantilla que tengo no me puedo quejar, si lo hago mejor cambio de trabajo. Todos los entrenadores quieren entrenar a este equipo".

Su relación con Florentino: "Las decisiones que tomo es en el campo. La relación con el presidente siempre ha sido muy buena. Es el que me trajo aquí para jugar y eso nunca lo voy a olvidar. No tengo que aclarar nada porque la relación es buena. Lo que se dice fuera no lo puedo controlar".

Hazard viaja con Bélgica: "Puede viajar, pero Hazard hoy en día no puede jugar. Él lo sabe y nosotros también y espero que sea así, pero para el bien de todos, también de Bélgica".

Las lesiones: "No puedo estar contento de ver a jugadores lesionados, pero lamentablemente pasan estas cosas. Son cosas de todos los equipos, miras y hay muchos lesionados. Los fisios, doctores y todos los que trabajan con el jugador hacen todo lo posible. Espero recuperar rápidamente a todos los jugadores".