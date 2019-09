La espectacular vuelta de David Vidal a los banquillos

Pasan los años pero nada cambia. David Vidal sigue siendo un autentico genio y figura dentro y fuera de los banquillos. Tras estar un tiempo apartado de su gran pasión, este pasado fin de semana se producía su ansiado regreso. No es David Vidal un tipo usual. Eso no va con él. Al gallego no se le caen los anillos aunque tenga que descender hasta la Preferente murciana para coger las riendas de un equipo.

Tras dos años sin entrenar, esta temporada decidió aceptar la propuesta del modesto Racing Murcia. A sus 69 años alguno podría pensar que Vidal se ha relajado en la manera en la que vive los partidos. Nada más lejos de la realidad. En el estreno de la temporada ante el Abarán, el bueno de David dio un recital desde la banda. Pasión, carácter, locura, raza... siguen siendo los ingredientes principales de este auténtico crack.

Un entrenador mítico, uno de los nuestros: David Vidal. #ElDíaDespués pic.twitter.com/ffDylt6GWx — El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) September 2, 2019

Gracias a El Día Después pudimos disfrutar del retorno de David Vidal. Como siempre, un verdadero espectáculo.