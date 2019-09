La otra cara del fútbol: la emotiva carta de un jugador en paro

En el mundo del fútbol no todo es de color de rosas. Los aficionados están acostumbrados a vivir la cara más amable del deporte rey. Grandes equipos, estadios llenos, jugadores millonarios... Sin embargo, fuera de esa burbuja está la otra cara. Son muchos los futbolistas que se quedan por el camino, en muchos casos por mala fortuna, por lesiones, por dar con un mal entrenador, por no tener un buen agente o simplemente porque no tienen el talento suficiente. Otros llegan, pero no consiguen consolidarse y acaban retirándose prematuramente o están condenados a jugar en categorías no profesionales.

Este martes la carta de un guardameta, Néstor Díaz -en su día llegó a debutar con el primer equipo del Celta- que tras cerrarse el mercado sigue estando en paro al no poder encontrar un equipo que confiara en él, ha emocionado al mundo del fútbol.

Tras salir del Celta B en 2017, equipo con el que llegó a disputar la fase de acenso a Segunda, fichó por el Badajoz, equipo que decidió rescindir su contrato en el mercado de invierno. Allá por enero de 2018. Ahí comenzó su calvario. Más de un año sin encontrar un equipo hasta que el pasado marzo se incorporó al Don Benito. Con el equipo extremeño disputó 6 encuentros, pero al final de la temporada decidió no seguir contando con sus servicios. Este verano tampoco encontró equipo. Totalmente hundido, este martes decidió abrir su corazón al mundo y mostrar sus sentimientos: