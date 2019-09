¿Por qué Dembélé se negó en redondo a entrar en la operación Neymar?

Uno de los grandes protagonistas del culebrón Neymar fue Ousmane Dembélé. El extremo galo era una de las exigencias del conjunto parisino para poder rebajar el montante total del fichaje del brasileño.

A pesar de los múltiples intentos por convencer al mosquito, varias llamadas del técnico del PSG, Thomas Tuchel, incluidas, se negó en redondo a abandonar el Barça. ¿Por qué? Las razones las desvela L'Équipe quien asegura que para el joven jugador, el Barça es "el club de sus sueños".

Dembélé, que no teme la competencia, no quiso romper su gran sueño: triunfar en Can Barça y ganar el Balón de Oro: "No importa quién venga, la competencia no me asusta y lucharé para imponerme aquí". Convencido de su tremendo potencial, el extremo considera que ganar el Balón de Oro jugando en Francia es mucho más complicado que si lo hace en Barcelona.

¿Qué pensarán los primeros espadas del vestuario culé –ardían en deseos de conseguir el retorno de Neymar– de la decisión de un Dembélé que ya ha protagonizado varios episodios de indisciplina?