El portero francés Alphonse Areola ha mostrado una gran ilusión por portar el dorsal 1 en su presentación con el Real Madrid, al recordar que lo lució Iker Casillas, de quien se confiesa admirador y que le inspiró las "ganas de ser portero".

Acompañado de su familia, Areola protagonizó una presentación más discreta que el resto de fichajes del Real Madrid para su nuevo proyecto.

Firmó su contrato de cesión en la sala de juntas del Santiago Bernabéu con el presidente Florentino Pérez, admiró todas las Copas de Europa ganadas y compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa, donde prometió trabajo para demostrar su nivel y no conformarse con ser suplente del belga Thibaut Courtois. "He hablado con mis amigos y familiares de lo que representa llevar el número 1 en el Real Madrid. Lo llevó Casillas, que era uno de mis ídolos de infancia, alguien que me dio ganas de ser portero. Tengo camisetas suyas de cuando yo era pequeño. Es un número muy bonito. Tendré que demostrar que soy el número uno", manifestó.

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, hizo de maestro de ceremonias en la presentación y dio la bienvenida al nuevo portero madridista. "Llegas procedente de un gran club amigo como el París Saint-Germain y ahora afrontas un desafío apasionante, defender la camiseta del Real Madrid", dijo.

Lo encara Areola marcándose un objetivo, "dar el máximo todos lo días en los entrenamientos" para "estar listo" en el momento en que Zinedine Zidane confíe en él y le ponga a jugar. "Tengo que estar preparado para cuando tenga la oportunidad, demostrar mi nivel. Tengo que estar fuerte y demostrar lo que valgo", afirmó.

Precisamente la figura de Zidane es importante para el paso que da Areola. "Llego a un club entrenado por una leyenda en Francia y para mí como Zidane. Es todo un honor jugar bajo sus órdenes y voy a dar lo máximo", comentó.

Agradeció el portero francés el recibimiento que ha tenido del vestuario en los dos días que lleva entrenando con sus nuevos compañeros, y no piensa en el papel que ejercerá ni si la falta de minutos provocarán que deje de ir a la selección francesa. "Soy yo el que tiene que dar el máximo, pero es cierto que si no tengo muchos minutos será más complicado ir con la selección. Yo voy a estar preparado para dar siempre lo máximo y no pienso ahora en Francia. Es un día muy feliz para mi, llegar al Real Madrid, contemplar su historia y las Copas de Europa de este gran equipo. Lo daré todo y si tengo la oportunidad de jugar lo haré bien", dijo.

Descarta Areola que haya hablado de su futuro con dos jugadores a los que conoce muy bien como Kylian Mbappé y Paul Pogba, objetivos del Real Madrid. "Lo único que he hablado con Mbappé es que se recupere pronto de su lesión y el futuro ya veremos que va a pasar. No voy a contar lo que hemos hablado del Real Madrid, él tiene su historia y yo quiero escribir una grande", manifestó. "Con Paul (Pogba) no he hablado porque en la última concentración de Francia estaba lesionado. Lo conozco muy bien desde los 16 años, siempre ha sido mi capitán con la selección y es una gran persona, con mucha calidad. Luego cada uno tiene su camino y su historia", añadió.

El fútbol ha querido que el primer rival en Europa al que se enfrente Areola sea el PSG del que procede. "Es una gran casualidad que vaya a volver tan rápido al club de mi infancia", confesó centrado primero en LaLiga. "Antes tenemos ya un partido importante, ante el Levante, en el que tenemos que demostrar que estamos preparados para ganar", advirtió.

Será el inicio de una competencia con Thibaut Courtois, con el que espera buena competencia entre dos porteros de diferentes cualidades. "Él es zurdo y yo soy diestro. Nuestro primer contacto ha sido muy bueno, tuvimos en el pasado a un entrenador en común y hemos hablado de él. En el fútbol siempre hay oportunidades y cuando las reciba tendré que mostrar mi nivel", aseveró.

Areola llega cedido para una temporada y su deseo es ganarse la continuidad ofreciendo "un gran nivel" y ganando "partidos y títulos". Su sueño es conquistar la Liga de Campeones. "He visto las copas y nunca la había visto en persona. Ver tantas juntas dan muchas ganas de conseguir más y ganar la Champions con el Real Madrid", agregó.