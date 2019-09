Mourinho comienza a moverse: "El Madrid ya tiene entrenador"

Su nombre está marcado en rojo en la mente de Florentino Pérez. Es el entrenador que más le ha gustado de todos los que han pasado por el Real Madrid. José Mourinho comienza a sonar con fuerza como posible recambio de Zinedine Zidane. Si el galo es incapaz de enderezar el rumbo de la nave merengue, el luso es una de las opciones que más gustan a la cúpula merengue. Según ha podido saber Libertad Digital, la otra opción, un entrenador que siempre le ha gustado a la directiva blanca, sería la de Massimiliano Allegri.

Mourinho, que sigue en paro tras ser despedido la temporada pasada por el Manchester United, comienza a dejarse ver. El portugués, representado por Jorge Mendes, ha concedido una entrevista con Deportes Cuatro, donde analiza la situación del Real Madrid, las críticas a Zinedine Zidane y los rumores que le vinculan con el banquillo blanco. El portugués fue rotundo: "Hablar de mi nombre es lo que no me gusta".

Cuestionado sobre si le gustaría regresar al Real Madrid, Mourinho fue respetuoso con Zidane, pero no terminó de cerrar la puerta al club blanco: "No me gustaría entrenar al Real Madrid porque ya tiene entrenador. Y ya está, no puedes entrenar a un equipo que ya tiene entrenador".

Sobre las críticas al actual técnico del Real Madrid, Mourinho fue cauto: "Hablo con respeto de un entrenador que está ahí y no es un cualquiera en la historia del Real Madrid, yo fuera, completamente fuera de eso".

Por último, se refirió a la actual situación del conjunto merengue: "No soy persona de tonterías o de vender humo, me gustaría que las cosas fueran bien y todo se tranquilice".