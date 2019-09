El padre de Ansu Fati ha concedido una entrevista al diario A Bola en la que ha sorprendido a propios y extraños al asegurar que el sueño de su hijo era jugar con Portugal, pocas horas después de que el joven futbolista del Barcelona hubiera conseguido el pasaporte español que le abre las puertas de la selección española para disputar el Mundial sub-17 de Brasil. "Mi sueño era ver a mi hijo jugando con Portugal y creo que ese también era su sueño, pero ahora es difícil", confesaba Bori Fati, cuyo hijo cumplirá 17 años el próximo 31 de octubre.

Otro de los temas tratados sobre Ansu fue el supuesto frustrado fichaje por el Sporting de Portugal. Antes de su renovación por el Barça, Bori Fati desvelaba una reunión con la directiva del club lisboeta: "Un amigo cercano al Sporting, Rui Casteleiro, me llamó para que Ansu firmase por el club. El pasado verano viajé a la ciudad deportiva del Sporting para hablar sobre esa posibilidad. Me reuní con un directivo, pero me sorprendió cuando me dijo que tenían pensado inscribirle en el equipo juvenil. Estuve escuchando durante 20 minutos, pero pensé que era una broma, puesto que el Barcelona me garantizaba que Ansu jugaría en el Barça B. No tuvo sentido viajar desde Barcelona hasta Lisboa para escuchar aquella oferta. Volví a España y no volví a hablar con el Sporting", señalaba Bori Fati.

El Sporting de Portugal no ha tardado en responder a las palabras del padre del jugador y ha lanzado un duro comunicado en su web en el que le acusa de decir "falsedades": "Decir que el jugador se quedaría en la juvenil no es conocer la realidad actual de nuestra formación. Hay jugadores de 16 años en el equipo principal de menores de 23 años o de 18 años. Pero también debes hacer bien las matemáticas, porque el jugador nunca podría ser reclutado para el juvenil porque no tiene la edad suficiente: nació en 2002. Lo que corresponde al nivel de menores de 19 años".