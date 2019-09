Xavi Hernández prefiere Qatar a España. El catalán vuelve a dejarlo claro con sus críticas al sistema español. Hernández habla sobre las diferencias entre Qatar, país en el que vive desde hace cuatro años, y su país, España.

En una entrevista concedida al diario Ara, Xavi da la cara por Qatar y critica el sistema español. "No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí. Lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera".

Además, Xavi ensalza temas como la seguridad de Qatar: "No tenemos llave de casa, dejas el coche en marcha... Nuria (su mujer) incluso me dice que si podemos seguir aquí también será mejor para nuestros hijos. Ambos han nacido aquí". Incluso, llega a afirmar que "en Qatar la gente es feliz". Algo que no ve en España: "Observo mucha injusticia en España. Me afecta mucho".

Xavi intenta dar lecciones de democracia desde un país antidemocrático: "En un estado democrático como se supone que es España, la gente tiene derecho a decidir. ¿Por qué no dejan hacerlo? Y no digo si soy independentista o no. Es una injusticia que haya presos políticos. Tienen familia e hijos. Es muy triste y muy injusto, sobre todo el caso de los Jordis. No tiene nombre".

Tras colgar las botas, Xavi tomó las riendas del Al-Saad en la que es su primera experiencia como entrenador. Su suculento contrato, no solo como míster, también como embajador de Qatar para el Mundial 2022, tiene su peso en la percepción sobre Qatar de Xavi. Un Xavi al que parece que la falta de libertades que existe en Qatar no le importa demasiado.