Diego Costa y Joao Félix afilan las armas del Atlético antes del derbi (0-2)

El Atlético de Madrid es otro Atlético de Madrid cuando en vez de especular sale a ganar. La idea es simple, sencilla y no deja lugar a las dudas, pero siendo tan fácil de escribir y de decir es igualmente complicada de ejecutar si hablamos del Atlético de Simeone. Cuando la victoria se busca del 1 al 45 y no a partir del descanso, el equipo del Cholo se convierte en un serio aspirante a ganar cualquier partido independientemente del contexto que sea. Ante la Real Sociedad, no se buscó y los colchoneros acabaron cubiertos de agua tras el baño del equipo txuri-urdin. Frente al Celta no se buscó y el reloj de arena de la segunda parte ahogó al Atlético. ¿Por qué entonces no se hace en todos los partidos? Buena pregunta.

Ante el Mallorca, el Atlético de Madrid generó la primera oportunidad a los 30 segundos de empezar el partido y siempre se defendió atacando. Ni siquiera con 0-1 el conjunto madrileño dio ese famoso paso atrás que en su justa medida es estratégico y efectivo y en su máxima expresión es desesperante e inquietante. En Son Moix la orden era atacar desde el pitido inicial para resolver cuanto antes y la verdad es que la primera parte del Atlético fue de lo mejor que se le ha visto al equipo del Cholo en lo que va de temporada.

Solo hubo un momento en el que el Atlético bajó sus revoluciones ofensivas y acabó en esa famosa defensa con bloque bajo muy cerquita de Oblak. Aún así, eso ya sería en la segunda parte y no se pasaron apuros excesivos ya que el gol de Joao Félix en el 64' puso el 0-2 en el marcador en el momento justo.

¿Salió todo perfecto para el Atlético en territorio balear? No, por culpa de Álvaro Morata, que se marcó un suspenso individual con un calentón que no se puede entender lo mires por donde lo mires. Con 0-2 y recién salido del banquillo para relevar a Costa, el ‘9’ se enzarzó en una disputa tonta con Xisco Campos y Salva Sevilla que acabó con dos amarillas para el ariete en apenas 20 segundos. Fue una disputa de colegio que a él le va a costar el derbi y a Simeone su plan para el sábado. Ahora ya no habrá tridente ante el Real Madrid, aunque ojo, si ese hueco lo ocupa Vitolo, perfecto nuevamente ante el Mallorca, tampoco habrá lloros entre la afición colchonera.

Diego Costa, el 'maldito'

Con Vitolo y Arias ejerciendo de novedades en el once, Simeone mantuvo en Mallorca ese juego interior a base de acumulación de jugadores en la zona media que esta temporada ha permitido brillar con luz propia a los laterales, sobre todo a Renan Lodi y Trippier. Es el nuevo modo de operar del Atlético de Madrid, meter hombres por dentro para abrir espacio en los flancos ganando profundidad y ventajas ofensivas. Eso sí, el Cholo, haciendo eso, necesita que la pelota pasando por el medio lo haga velozmente, a base de toques sutiles y siempre de manera vertical. Frente al Mallorca se logró y su plan funcionó a las mil maravillas siendo Diego Costa el gran beneficiado de esa armonía con y sin balón.

Tras más de cinco meses sin marcar, Costa rompió su sequía con un gol de lo que es él en toda su esencia, un nueve demoledor. La jugada llegó a balón parado con Koke como asistente y el delantero de Lagarto como cabeceador. Como un avión entró el ariete de Lagarto en el 0-1 y a esa misma velocidad de despegue debe salir en dirección al derbi.

Costa alzó el vuelo en el 26' y Joao Félix lo haría en la segunda parte con un gol clave ante los atisbos de reacción local justo después del descanso. No fue un gran partido del luso, tampoco está firmando grandes actuaciones en sus primeros partidos en la liga española, sin embargo, el ‘7’, al 50% de su rendimiento, lleva dos goles en seis encuentros. A eso se suma que no hay mejor manera de llegar a tu primer derbi oficial que marcando la jornada anterior. Costa-Félix, Félix-Costa. Armas afiladas y menos debate a sus espaldas. Una preocupación menos para Simeone.

Para mayor regocijo del Cholo, la defensa también estuvo bien equilibrada en Son Moix con un Felipe capaz de derribar satélites en el juego aéreo y Arias sumándose a la fiesta con un partido de esos que demuestran que si estás preparado y entrenas bien, Simeone te da minutos por merecimiento, no por compromiso. Por parte del Mallorca, casi nada. Kubo y poco más. El nipón es oro puro y frente al Atlético siguió dejando detalles que no suman puntos en el presente aunque sí los sumarán en el futuro.

El Atlético sacó tres puntos de oro de Mallorca y ya mira al derbi con el sabor dulce de la victoria en el paladar. Diego Costa y Joao Félix, para alegría de Simeone, ya tienen sus armas afiladas para el fin de semana.



Ficha técnica

RCD Mallorca, 0: Reina, Joan Sastre, Valjent, Xisco Campos, Lumor; Kubo, Baba (Abdón Prats, min. 66), Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Lago Junior (Trajkovski, min. 62) y Budimir (Álex Alegría, min. 66)

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Arias, Savic, Felipe, Lodi; Thomas, Saúl, Koke; Joao Félix (Marcos Llorente, min. 82), Vitolo (Ángel Correa, min. 57) y Costa (Morata, min. 68)

Goles: 0-1, min. 26: Diego Costa (Morata, min. 68); 0-2, min. 64: Joao Félix

Árbitro: Hernández Hernández (Comité Canario). Expulsó a Álvaro Morata por doble tarjeta amarilla en el 77. Amonestó a Baba (min. 4); Budimir (min. 6), Xisco Campos (min. 77); a Savic (min. 13), Felipe (min. 55), Correa (min. 85)

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Santander disputado en el estadio Son Moix. Se guardó un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Mallorca, Verónika Hoffman, asesinada por su marido el pasado domingo