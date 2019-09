Alejandro José Hernández Hernández, árbitro del partido entre el Mallorca y el Atlético de Madrid en el estadio de Son Moix, expulsó este miércoles al delantero Álvaro Morata con dos amarillas en el mismo minuto, el 76, y cada una de ellas por "encararse a un rival sin llegar al insulto ni a la amenaza", según relató en el acta del encuentro, recogida en la página web de la Federación Española de Fútbol. "En el minuto 76 el jugador (9) Morata (...) fue amonestado por el siguiente motivo: encararse a un rival sin llegar al insulto ni a la amenaza" repite en dos ocasiones el colegiado en el acta para explicar ambas tarjetas amarillas, que significaron la expulsión del atacante en la victoria por 0-2 de su equipo.

Morata, de principio suplente, entró al campo en el minuto 68 en sustitución de Diego Costa. En el 76, tras una acción con Xisco Muñoz, en un pase al desmarque del delantero al que se lanzó al suelo el capitán del Mallorca para cortar el balón, el atacante se encaró con el defensa rival. Ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla. Inmediatamente después, Morata se encaró también con Salva Sevilla. Entonces recibió la segunda amarilla de Hernández Hernández. A la espera de la posibilidad de recurso por parte del Atlético de Madrid, la expulsión apartará a Morata del derbi del próximo sábado frente al Real Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.

Tras el encuentro, el delantero rojiblanco se encaró con varios aficionados que le estaban echando en cara la expulsión por doble amarilla tras encararse con el jugador del Mallorca. Instantes después Morata se dirigió a esas mismas personas y les contestó: "Si supierais lo que me ha dicho a mí Salva Sevilla, no hablaríais así". Luego se marchó y no quiso dar más declaraciones.