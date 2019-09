Valverde: "Tenemos que dar un paso al frente"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, instó a sus jugadores a "dar un paso al frente" este sábado (16.00 horas) en Getafe para conseguir la primera victoria de la temporada lejos del Camp Nou.

Valverde habló este viernes, en rueda de prensa, sobre la situación por la que está pasando su equipo, cuyas prestaciones bajan como visitante después de sumar un punto de nueve posibles en sus salidas.

"Tenemos que dar un paso al frente porque no estamos consiguiendo buenos resultados. El Getafe nos va a obligar mucho y tendremos que salir con mucha fortaleza. Es un rival que te puede pasar por encima en cualquier momento", avisó.

El técnico azulgrana calificó al equipo de José Bordalás de "rocoso, difícil, disciplinado en la presión y que se despliega muy bien en ataque", por lo que insistió a sus jugadores en "tener mucho cuidado" en el Coliseum Alfonso Pérez.

No viajará a Getafe Lionel Messi, que ante el Villarreal padeció molestias en el aductor del muslo izquierdo. Valverde no dio detalles sobre el tiempo de recuperación del argentino, si bien precisó que "no se trata de una lesión grave".

Ante este "contratiempo", Valverde podría apostar por Ansu Fati y confía en que éste no sea convocado por la selección española sub-17 para el Mundial de esa categoría y sí por la sub-21.

"Me gustaría que el jugador pudiera estar más tiempo con nosotros. Si va con la sub-21, siempre sería el parón de selecciones, mientras que si lo hace con la sub-17, no contaríamos con él durante más tiempo. La federación es la que tiene que tomar la decisión, cada uno mira por su beneficio", añadió.

Dos de los jugadores que presumiblemente también entrarán en la convocatoria para jugar en Getafe son Ousmane Dembélé y Luis Suárez.

"Luis Suárez tiene margen para hacer una pretemporada o sumar entrenamientos. Es lo mismo que les pasa a otros jugadores como Dembélé o Leo (Messi)", afirmó Valverde.

Suárez "es un jugador que nos da mucho y esperamos que nos dé mucho más", subrayó.

Más allá de las cuestiones deportivas, la actualidad azulgrana ha estado marcada este viernes por el juicio que se está celebrando en la capital catalana por una doble demanda relacionada con la prima de renovación que Neymar pactó con el Barça en verano de 2016, un año antes de fichar por el PSG.

Valverde eludió valorar el juicio y bromeó en relación al brasileño: "No ha habido una rueda de prensa en que no se haya hablado de Neymar, a ver si lo podemos conseguir, yo creo que sí".

Precisamente, anoche, Neymar cenó en Barcelona con el azulgrana Arthur Melo, de quien Valverde dijo que el "año pasado aprendió muchas cosas" sobre cómo jugar en un equipo de primer nivel.

"Este año está bien y queremos que siga así. Vino un amigo suyo y estuvo cenando con él, no tengo que preocuparme", zanjó sobre el encuentro entre los dos brasileños.