El derbi madrileño por el liderato de la Liga terminó en nada, en un empate sin goles y una noche de frustración ofensiva en el Wanda Metropolitano para el Atlético y el Real Madrid, a la espera de partidos más cercanos al nivel que desprenden sus plantillas, con menos respeto y más voracidad, cuando ya no haya ninguna excusa.

Realmente, sólo una ocasión real pudo cambiar el destino de un partido con pinta de empate casi a lo largo de los 90 minutos; el cabezazo de manual que conectó Karim Benzema al que se estiró Jan Oblak para dejar todo como estaba, dentro de lo previsto en la pizarra. Quien no arriesga, no gana. No lo hizo ninguno de los dos.

Con este empate sin goles, el Real Madrid se mantiene líder de la Liga con 15 puntos, mientras que con 14 están el Granada y el Atlético de Madrid. A dos de los blancos está el Barcelona, que horas antes ganaba al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

Ficha técnica

Atlético de Madrid, 0: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi (Lemar, m.61); Koke, Thomas, Saúl, Vitolo (Correa, m.46); Joao Félix (Marcos Llorente, m.68) y Diego Costa

Real Madrid, 0: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Valverde (Modric, m.67), Casemiro, Kroos; Bale, Benzema (Jovic, m.88) y Hazard (James Rodríguez, m.77)

Árbitro: González González (Colegio castellano-leonés). Amonestó al local Thomas (m. 93) y a los visitantes Nacho (m. 21) y Varane (m. 69)

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el Wanda Metropolitano ante 68.032 espectadores, récord de asistencia en el estadio. Antes del inicio del encuentro, Manolo Sánchez Delgado, exjugador del Atlético de Madrid, entregó una placa al uruguayo Diego Forlán, también exfutbolista del club, con motivo de su retirada reciente del fútbol profesional. EFE