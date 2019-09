Marcelo es baja para el derbi, vuelve Modric

El brasileño Marcelo no disputará el derbi madrileño del Wanda Metropolitano, ausente en la convocatoria de Zinedine Zidane que opta por no forzar su regreso, recupera a Luka Modric y descarta a Odriozola, Isco, Rodrygo y Mariano. El Real Madrid llega al derbi ante el Atlético de Madrid con las bajas por lesión de Ferland Mendy, Marco Asensio y un Marcelo al que Zidane no fuerza. El lateral brasileño completó los dos últimos entrenamientos de la semana pero el técnico madridista no le ve preparado físicamente para un duelo de alta intensidad.

Es novedad en la convocatoria el regreso del croata Luka Modric, recuperado de una rotura muscular, y debe seguir esperando su turno Isco, que completó la semana en la dinámica de grupo pero es uno de los descartes. La lista de convocados la integran: Courtois, Areola, Diego Altube, Dani Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Casemiro, Valverde, Kroos, Modric, James, Lucas Vázquez, Vinicius, Hazard, Bale, Benzema y Jovic.