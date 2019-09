Mediapro, responsable de la producción del partido entre el Athletic Club y el Valencia, ha explicado que las imágenes de la jugada del gol de Denis Cheryshev "no llegaron al control de realización para su emisión hasta 40 minutos" después y que "es evidente que las imágenes no estaban disponibles" en el momento preciso. "Las imágenes de la jugada del VAR provenientes de la sala VOR no llegaron al control de realización para su emisión hasta 40 minutos después de producirse el gol y se emitieron, debidamente rotuladas como 'VAR-Imágenes VAR' en el minuto 55:26 y en el minuto 62:50. Es evidente que las imágenes no estaban disponibles en el momento en el que el gol fue dado por válido", detalla Mediapro en un comunicado que responde a las críticas de la Federación Española de Fútbol.

En el mismo comunicado, la empresa audiovisual explica que se ofrecieron "todas las repeticiones posibles para ofrecer a los espectadores todos los puntos de vista posibles", alegando que "no se rotularon como VAR ni los propios comentaristas las identificaron como tal" y que la manipulación de imágenes no se produjo "en ningún momento". Mediapro quita culpa a los realizadores porque "cumplieron con su obligación de ofrecer a los espectadores toda la información disponible sobre lo que ocurre en el terreno de juego". Más tarde lamenta que "calificar esto de manipulación, acusarlos de crear alarma social y de actitud delictiva es traspasar todos los límites" y que esto ha podido ser provocado por "las críticas y comentarios que ha recibido el funcionamiento del VAR por los graves problemas y retrasos que está registrando esta temporada".