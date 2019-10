El gafe persigue a Martín Pascual en su debut en LaLiga SmartBank (Segunda División). El joven defensa, de 20 años, ha jugado sólo cuatro partidos con el Rayo Vallecano, pero sus actuaciones no han podido ser más aciagas: ha terminado expulsado dos veces en la primera parte y ha cometido dos penaltis en el tiempo añadido. Peor imposible...

No me quiero imaginar cómo estará anímicamente... pic.twitter.com/ZEty9Fla91 — Vive LaLiga SmartBank (@ViveSegunda) October 1, 2019

Procedente del Unión Adarve, Martín, de 20 años, llegó al Rayo en 2017 para jugar en el Juvenil, primero, y después en el filial, en Tercera División. Esta campaña, tras hacer la pretemporada con el primer equipo, convenció al técnico Paco Jémez de que tenía un lugar en la primera plantilla. Sin embargo, su debut como profesional ha sido sencillamente espantoso, el más desafortunado en la historia del fútbol español.

En la primera jornada, frente al Mirandés (2-2), fue expulsado con roja directa a los siete minutos tras cometer una falta como último hombre. Regresó dos jornadas después para medirse al Deportivo (3-1) y sólo jugó los últimos seis minutos. En el partido frente al Racing de Santander, en la quinta jornada (victoria de los franjirrojos por 2-0), Paco Jémez volvió a confiar en él desde el inicio, pero dos cartulinas amarillas en treinta minutos le hicieron enfilar el túnel de vestuarios antes de tiempo.

Contra el Fuenlabrada, en la octava jornada (2-2), cometió un penalti en el tiempo añadido que le costó un gol al Rayo, igual que contra el Alcorcón en la última jornada (1-1), este mismo martes.

En apenas 157 minutos de competición, Martín Pascual está viviendo un auténtico calvario. Al acabar el último partido contra el cuadro alfarero, el joven futbolista de 20 años salió abatido del túnel de vestuarios. Incluso su técnico, consciente del bloqueo que tiene el jugador, ha decidido que de momento no vuelva a jugar y lo ha expuesto públicamente. "A Martín hay que cuidarlo y la mejor manera es tranquilizándolo, hablando con él y dándole descanso. Tiene una obsesión y en este momento no es buena idea que siga compitiendo. Esto es algo de trasfondo. Tenerlo en el campo es un problema para él y para el equipo. Puede ser buen jugador, pero lo más idóneo es tratarlo, cuidarlo, reposarlo y que poco a poco vea las cosas de otra manera. En su cabeza no querrá estar nadie ahora", apuntó Jémez.

Un día después del partido, uno de los capitanes de la plantilla, Alberto García, quiso mandar un mensaje de apoyo a su compañero. "Hay partes en la que todo es evitable y corregible, pero como miembro del equipo debo decir que es un chico que se ha ganado el respeto por su compromiso con el equipo. Es un ejemplo para cualquier canterano. Ha entrado con valores al vestuario, asume las circunstancias, y nos vemos con la obligatoriedad de defenderlo", señaló este miércoles Alberto en la Ciudad Deportiva del Rayo.

"Entiendo y siento que es un profesional y se ha ganado el respeto de todo el mundo por cómo entendemos qué es la profesión y duele mucho ver a un gran profesional abatido. Un inicio tan cruel es duro. Creo en él y en su implicación", dijo Alberto.

Otro de sus compañeros, el lateral izquierdo Antonio Luna, también defendió a Martín. "No me gustaría verme en la situación de Martín, haya tenido más o menos culpa. Creo que el último no fue penalti. Salta antes que Unai y se encuentra con el codo de Martín. Para eso también están los compañeros y el vestuario. Es un chico que está súper comprometido con el equipo y esperemos que esa suerte le cambie pronto", comentó.

El portugués Bebé también ha querido mandar un mensaje a su compañero: "Nosotros estamos todos con Martín. Es joven y tiene mucho que aprender. Tiene que levantar la cabeza y pensar en el próximo partido".

La próxima jornada, frente al Elche, Martín no jugará. Paco Jémez le dará descanso y más adelante lo volverá a utilizar. Todo apunta que la pareja de centrales será la formada por Saveljich y Alejandro Catena.