El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, defendió que el delantero portugués Joao Félix, por su "visión de juego", tiene "mas posibilidades" de generar peligro cuando juega por detrás de dos delanteros como Diego Costa y Álvaro Morata.

"Me parece que por sus características puede ser acompañado de un delantero o bien jugar con dos delanteros de referencia. Al tener una gran visión de juego tiene más posibilidades al poder contar con dos delanteros", explicó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al partido liguero de mañana contra el Valladolid.

Simeone defendió que el joven delantero portugués de 19 años -el fichaje más caro de la historia del Atlético, que pagó por él 126 millones de euros al Benfica- puede jugar "en las dos versiones" tanto como segundo punta como de interior, pero defendió su elección de ubicarle en una banda por detrás de dos atacantes.

"Cuando llegó acá todos saben y hablaron e insisten en que es segundo delantero, tiene condiciones para jugar de segundo delantero, las tendrá mucho más con el correr de los años. Hoy, cuanta más producción tiene en el juego y más participativo está lo veo más importante, esto se lo da Costa y Morata, jugadores que dan más vértigo al equipo y le da más para poder participar", explicó.

En su visita al José Zorrilla (16.00 horas/14.00 GMT) probablemente repita ese tridente ofensivo con Joao Félix, Costa y Morata que ya utilizó en Moscú ante el Lokomotiv, donde ganó por 0-2, una conjunción de atacantes que provoca que el "trabajo de reequilibrio y esfuerzo defensivo" se "eleva", recordó el entrenador rojiblanco.

Esa "continuidad" en el juego que tuvo Joao Félix el pasado miércoles en Moscú explica, según Simeone, su buen partido ante el Lokomotiv, ya que estar cerca de la pelota le genera "más entusiasmo" al jugador luso, lo que para su técnico le llevará a "seguir creciendo".

Además, el preparador argentino sorprendió elogiando el esfuerzo defensivo de Joao en una acción concreta: "A mí lo que más me gustó el otro día fue cuando se tiró al piso y recuperó una pelota, saliéndose un poco de lo que ustedes destacan y mostrando que comprende esa otra parte del fútbol", agregó.

Sobre otro de los componentes del tridente ofensivo rojiblanco, el internacional español Diego Costa, el técnico rojiblanco dijo que está en "un buen momento", aunque reconoció que le "falta continuidad de cada al gol" y deseó que esa dificultad le haga rebelarse y mejorar.

"Le falta continuidad, y no ceder al desafío que tiene por delante de revertir números que no son normales en su carrera, este desafío lo hará enojarse y obviamente encontrará su mejor versión", apuntó.

El técnico rojiblanco no quiso mirar más allá del duelo de mañana en el José Zorrilla cuando fue preguntado por las opciones del Atlético para competir el título de LaLiga Santander.

"No me detengo a pensar tan lejos, me conocen, saben que dependemos del partido que viene hacia adelante. El rival juega bien, ha mostrado todos los partidos que siempre ha tenido situaciones de poder ganar los partidos, que se juntan muy buen defensivamente, la velocidad de Guardiola y Sandro, si juegan los dos juntos y sobre todo, muy buenos futbolistas interiormente", comentó sobre su rival de mañana.

Simeone también repasó la situación de otros jugadores que no han sido titulares habituales pero han ofrecido buenas actuaciones, como el central brasileño Felipe Monteiro el miércoles en Moscú, del que destacó su "crecimiento enorme" después de que le costara "mucho" la pretemporada.

"A partir de charlar con él y de él involucrarse y someterse, entregarse a trabajar, se ve lo que se ve. Está muy bien los que están jugando y eso nos genera tener más opciones y diferentes características. Ninguno de los cuatro centrales son iguales, y eso nos da alternativas para que el campo termine decidiendo. No soy yo el que decide, sino el campo", analizó.

También se refirió a sus laterales derechos, de los que destacó que el inglés Kieran Trippier es "más posicional y más preciso en intervenciones asociativas" y del colombiano Santiago Arias consideró que es "más profundo" y que hizo "un gran partido" en Moscú, lo que permite mejorar la "competencia interna".

En cuanto al delantero argentino Ángel Correa, que estuvo a punto de salir del club este verano, comentó que "siempre ha sido importante para él equipo", que la temporada pasada salió "de la línea de revulsivo" en la que siempre había respondido "muy bien", y apuntó que esta temporada probablemente juegue más de delantero.

"Esta temporada seguramente nos dará una mano más en posiciones de delantero como le gusta a él, y mas allá de que el equipo le necesite en esta posición de los últimos tiempos que es a la derecha. Posiblemente no esté en le momento en el que él pueda demostrar en varios partidos de seguido esa continuidad que necesitan los futbolistas y por eso quizás no pueda desarrollar su mejor versión", agregó Simeone sobre el delantero argentino