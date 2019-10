El Real Madrid se deja la imbatibilidad y el liderato en Mallorca (1-0)

Sin alma, sin plan, sin ideas... sin apenas nada. El Real Madrid ha caído por 1-0 en Son Moix, en su vuelta a Palma siete años después, ante un Mallorca que conquista su segunda victoria consecutiva para salir provisionalmente de los puestos de descenso. Al conjunto de Vicente Moreno, el hombre milagro que ha conseguido dos ascensos consecutivos en el equipo bermellón, le bastó un gran gol de Lago Junior, al comienzo del encuentro, para sumar los tres puntos ante un Madrid mermado por las numerosas bajas y que encaja su segunda derrota del curso, tras la de París ante el PSG, y la primera en Liga.

Fue una noche fría para el conjunto de Zidane, que se deja la imbatibilidad pero también el liderato, ahora en manos del FC Barcelona tras su goleada al Eibar en Ipurúa (3-0). Hubo una diferencia clara entre unos y otros en Son Moix: el hambre de unos y otros. El Mallorca salió a morder desde el pitido inicial, mientras que el Madrid reaccionó tarde y sin apenas velocidad. Cuando lo hizo, y cuando mejor parecían estar los visitantes, sufrieron la expulsión de Álvaro Odriozola que hasta entonces, al margen de su error en el tanto de Lago Junior, estaba ofreciendo una buena actuación.

La sensación generalizada es que este Real Madrid tiene fisuras en todas sus líneas. Y especialmente atrás. Courtois encaja un gol cada dos disparos, la defensa mantiene la irregularidad de su técnico y las bajas en el resto de líneas acabaron pasando factura. El parón por selecciones ha pasado factura en el trece veces campeón de Europa: ni Modric ni Kroos jugaron esta noche en Son Moix y la dupla James-Isco no sólo no aprovechó la ocasión, sino que tanto el colombiano como el malagueño —especialmente este último— parecen haber enterrado sus opciones de ganarse la titularidad. Arriba, Jovic sigue desaparecido en combate y sólo Benzema y Vinicius quisieron cambiar el curso del partido. El francés protagonizó una acción de muchos quilates a la media hora, con un remate que se estrelló en el larguero, mientras que el brasileño fue de más a menos: quiso echarse el equipo a la espalda con su desborde, pero, como cabía esperar, terminó pecando de falta de acierto en la definición

No empezó con mala pinta el Madrid pero la alegría duró poco porque el Mallorca ya mandaba en el marcador a los 7 minutos merced a un gran gol de Lago Junior, que ajustó con un derechazo al palo largo ante la estupefacción de Odriozola. El tanto del marfileño espoleó a un Mallorca que siguió apretando en el campo contrario e incluso estuvo cerca de lograr el segundo tanto. Budimir marcó a los 14 minutos pero estaba en fuera de juego, como demostró el VAR tras la revisión por parte del colegiado Alberola Rojas.

El Real Madrid estaba dormido y los de Vicente Moreno lo aprovecharon. Marcelo se hartó de sacar centros al área y Vinicius volvió a mostrar su chispa, pero sigue negado en el remate. Los blancos se acercaban al área de Manolo Reina, pero el meta malagueño y su defensa se mostraban muy seguros, salvo en el balón que Benzema estrelló en el larguero tras un gran envío en largo de James. Fue de lo mejor del Madrid en la primera mitad.

En la reanudación, el ghanés Lumor sustituyó a un Joan Sastre que había visto la amarilla. El Real Madrid volvió a poner cerco a la portería de Reina pero el Mallorca se defendía con orden. Zidane reaccionó metiendo en el campo a Rodrygo y Fede Valverde por Isco y un inoperante Luka Jovic. Vicente Moreno, por su parte, respondió con Take Kubo en el sitio de Aleix Febas —el jugador nipón cedido por el Real Madrid entrando al campo por un canterano blanco— y tuvo sus opciones ante un rival lanzado al ataque y que dejaba espacios atrás.

A los 74 minutos llegó la expulsión de Odriozola: el ex de la Real Sociedad entró a destiempo a Lago Junior —sustituido poco después— y se ganó a pulso la segunda tarjeta amarilla. Pese a la inferioridad numérica, el Madrid no cejó en su empeño de igualar el marcador pero lo hacía con más corazón que cabeza. En cualquier caso, el equipo de Zidane no dio la talla en Palma y acabó naufragando ante un Mallorca que sale provisionalmente del descenso. No todos los días se gana a un Real Madrid, aunque los blancos no atraviesen precisamente por su mejor momento...



Ficha técnica

RCD Mallorca, 0: Reina; Joan Sastre (Lumor, m.46), Raíllo, Valjent, Fran Gámez; Febas (Take Kubo, m.58), Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Lago Junior (Trajkovski, m.80) y Budimir

Real Madrid, 0: Courtois; Odriozola, Militao, Ramos, Marcelo; James, Casemiro, Isco (Rodrygo, m.65); Vinicius (Brahim, m.81), Jovic (Fede Valverde, m.65) y Benzema

Goles: 1-0, mi.7: Lago Junior

Árbitro: Alberola Rojas (Comité de Castilla-La Mancha). Expulsó a Odriozola, del Real Madrid, por doble tarjeta amarilla en el minuto 74. Amonestó a Joan Sastre y Lago Junior del Mallorca

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Son Moix de Palma de Mallorca, que registró un lleno histórico con la presencia de más de 20.000 espectadores