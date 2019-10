"Sólo tú creíste en mí. Esto va por ti". Esas fueron las palabras que Lago Junior le dedicó –con un gran abrazo mediante- a su entrenador, Vicente Moreno, al marcar el tanto que ponía al Real Mallorca por delante ante el Real Madrid en el minuto 8. Tanto que, a la postre, serviría para dar los tres puntos al conjunto bermellón, y salir así de las posiciones de descenso.

De esta manera Lago Junior se desahogaba después de un comienzo de temporada algo complicado. La falta de resultados del Real Mallorca en los seis primeros encuentros –sólo un triunfo y un empate- hicieron surgir las primeras dudas en torno a un equipo que venía de obrar lo que prácticamente se podría considerar un milagro: dos ascensos consecutivos, de Segunda B a Primera División en dos temporadas.

Y lo hizo con Lago Junior como principal estrella. Con 11 tantos, fue el máximo goleador del equipo isleño en la temporada del ascenso de Segunda División a Primera. Y en Segunda B, 8 tantos, y la referencia de un equipo en el que tan sólo dos futbolistas –Raíllo y el propio Lago- continuaron tras el descenso el año anterior. Seguro que el fichaje de Moreno como técnico tuvo mucho que ver en la continuidad del futbolista; ambos ya coincidieron y crearon una gran conexión en el Nàstic de Tarragona en dos temporadas (2013-2015).

Por eso, al costamarfileño se le pedía más esta temporada. Al menos en la faceta goleadora. Porque su trabajo y compromiso en todos y cada uno de los minutos que ha disputado están fuera de toda duda. Quizá un trabajo poco vistoso de cara a la afición (o a una parte de ella), pero de una necesidad incuestionable para el entrenador Vicente Moreno.

"Creo que a veces no se es del todo justo con Lago. Es un jugador que se lo deja todo, que nos da muchísimo. A veces pasa que cuando hay un jugador que lleva tanto tiempo en un club, parece que hace menos de lo que realmente hace. Yo lo veo muy bien. Para nosotros, Lago es un jugador muy importante y espero que siga dándonos el rival que realmente tiene".

Esas fueron las palabras del técnico mallorquinista después de que, tras la derrota en Mendizorroza, se oyeran algunas críticas hacia el futbolista. Críticas que para el entrenador eran injustas. "Mi trabajo es convencerlo de que está mejor que lo que los del alrededor le hacen creer", añadió el entrenador.

Unas palabras que debieron surtir efecto en el costamarfileño, que ya fue de los mejores del Mallorca –aunque sin gol- en la balsámica victoria ante el Espanyol de la Jornada 7. Y que terminaron de refrendarse con el gran gol de Lago Junior que dio la victoria al conjunto bermellón ante el Real Madrid anoche.

"Llevaba mucho tiempo buscando el gol. Es el mismo disparo que hice ante el Valencia. Aquel día dio en el palo, y perdimos. Hoy ha entrado, y hemos ganado. Estoy feliz. Por el equipo, por mí, y por el entrenador. Cuando las cosas no me han salido bien ha sido el único que ha creído en mí. Siempre ha dado la cara por mí. Por eso le he dedicado este gol", declaraba Lago Junior tras concluir el encuentro.

"Me alegro especialmente por él, porque lo venía buscando y mereciendo desde hacía tiempo. Es un jugador que nos da muchísimo, y necesitamos que esté a tope de confianza, porque es vital para el equipo", declararía por su parte Vicente en la rueda de prensa posterior al partido de Son Moix.

Era el primer gol de Lago Junior en Primera División. Un gol que significó una dedicatoria muy especial, un imponente abrazo entre futbolista y entrenador, y tres puntos para el Mallorca en una histórica victoria ante el Real Madrid.