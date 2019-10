Tremendo susto en Osasuna. El talentoso Rubén García sufrió un accidente en la madrugada de este jueves del que salió ileso, tras salirse de la vía y estrellar su coche, un Porsche, contra una farola.

La Policía Municipal de Pamplona tiró de las orejas al futbolista de manera pública. En las redes sociales informó del accidente, adjunto la imagen del Porsche que, según Navarra.com, pertenece a Rubén García, y, con sutileza, deja claro lo que pudo provocar dicho accidente, la imprudencia del jugador:

"Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad. Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar. Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos. El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión"