El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido este lunes que tienen depositadas "muchas ilusiones" en el partido de este martes en el Camp Nou contra el Real Valladolid después del "parón anómalo" de no haber podido jugar el pasado sábado el Clásico contra el Real Madrid, y ha asegurado que necesitan sumar puntos para no quedar descolgados en la tabla.

"Es un partido en el que tenemos puestas muchas ilusiones porque nos reencontramos con LaLiga tras el parón anómalo de este fin de semana y a ver si podemos sumar tres puntos. Lo importante es plantearnos estos tres partidos como un todo. Intentar sacar los dos de LaLiga, porque el resto van sumando puntos y nosotros no hemos podido porque no hemos jugado", comentó en rueda de prensa.

Valverde opinó, en este sentido, que no se vieron más perjudicados que el Real Madrid por no haber jugado, sino igual. No obstante, sí cree que han perdido ritmo de competición en LaLiga Santander y que, cuando llegue el Clásico en su nueva fecha, en principio el 18 de diciembre, lo jugarán sin problema.

"Es extraño, porque ya venimos de un parón hace nada. A ver si nos podemos reenganchar a LaLiga, nos olvidamos de que venimos de ganar en Eibar y a ver si sumamos porque el resto suman y nosotros no hemos podido. No creo que nos perjudique más que al Madrid porque estamos parejos. Hay que pasar página y jugaremos cuando nos toque", reiteró.

Pero esos tres puntos que quiere sumar los tendrán que pelear ante un Valladolid que lleva "una buena racha". "Llevan los últimos cuatro o cinco partidos sin perder, y han conseguido gran parte de los puntos que tiene, creo que ocho de catorce, fuera de casa. Ante los de arriba han conseguido buenos resultados", manifestó. "Teniendo en cuenta el partido del año anterior, que sufrimos mucho, ganamos 1-0 y fue un partido complicado", avisó.

"Están reforzando el estilo de los últimos partidos, les está yendo bien. El año pasado con cinco atrás mantuvieron una disposición atacante que nos ponía en dificultades. Espero un Valladolid parecido al de los últimos días, jugó bien contra el Eibar, y e imagino que será un equipo sólido difícil de sobrepasar y que con espacios, arriba, puede hacer daño", comentó sobre el equipo de Sergio González.

Por otro lado, todavía sobre la sufrida victoria ante el Slavia Praga (1-2) en la Champions, y las palabras de Marc-André Ter Stegen sobre que el equipo tenía que hablar para solucionar aspectos del juego, Valverde le dio la razón, pero pidiendo que sea de puertas hacia adentro. "Tuvimos la opción de resolver el partido y no lo hicimos, y al final tuvimos que defender. Con lo que dice Marc, los partidos se ven de muchas maneras y efectivamente si tenemos que resolver algo es dentro, no fuera", aceptó el técnico blaugrana, que reconoció que el equipo vivió "agobio" ante la ofensiva final del Slavia en busca del empate.

En cuanto a la huelga del fútbol femenino, aseguró entender los motivos y añadió que es "normal" que las jugadores quieran profesionalizarse del todo con sus derechos garantizados, equiparándose al fútbol masculino. "El fútbol en general está apoyando el desarrollo del fútbol femenino los últimos años, de ahí el crecimiento exponencial enorme. Se están dando pasos importantes, de la misma manera que ha habido huelgas (en fútbol masculino) porque había mucha gente que no cobraba, el femenino está dando esos pasos de manera natural. El apoyo del fútbol masculino al femenino siempre ha existido y lo está habiendo", comentó.