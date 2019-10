El conmovedor mensaje de Michael Robinson un año después de que le diagnosticaran "un cáncer incurable"

Hace un año los médicos le daban la peor noticia de su vida. Michael Robinson padece un melanoma con metástasis. En diciembre, tras hacerse a la idea, lo hacía público. Con la sonrisa, la fuerza y la entereza que le ha caracterizado siempre lo contó en directo en la Cadena Ser en La Ventana junto a Carles Francino. Además, según él mismo reconoció, "los médicos me han dicho que no tiene cura".

"Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. Luego, de lo demás no me acuerdo haberlo escuchado bien, porque yo pensaba que era una pesadilla. El primer día que me lo dijeron no sabía cómo reaccionar, no sabía dónde estaba".

A pesar del terrible diagnóstico, Robinson no tiró la toalla. Buscó tratamientos alternativos y encontró uno que le hizo mantener la esperanza.

Tratamiento pionero de inmunoterapia

Tras pedir una segunda opinión, Robinson comenzó a someterse a un tratamiento de inmunoterapia en el que, al contrario de lo que hacen los tratamientos tradicionales con quimioterapia, atacar las células dañinas, la base es ayudar al organismo, en concreto al sistema inmunitario, a detectar las células dañinas para combatirlas.

"Tras someterme a mi primer tratamiento de inmunoterapia, les pregunté si me iba a curar también de mi defecto al pronunciar las erres", bromeó Robinson volviendo a lucir esa sonrisa que le ha hecho famoso tanto como jugador como comentarista.

Desde entonces, Robinson no ha concedido demasiados detalles sobre su estado de salud. Pero siempre ha demostrado su optimismo, valentía y sentido del humor.

El británico, incluso, ha desarrollado sus propias teorías sobre el cáncer como explicó hace escasos días en una charla con ABC.

Tengo una teoría, es algo filosófica: el cáncer, espero que más tarde que pronto, tiene una oportunidad: me puede matar una vez, pero no va a hacerlo todos los días. Tengo el asunto muy entendido, sé lo que me pasa y estoy lleno de optimismo, disfrutando de la vida

Este miércoles 30 de octubre, un año después de que le dieran la terrible noticia, Michael Robinson ha querido mandar un emotivo mensaje a través de su cuenta de Twitter

"El día 30 de octubre del año pasado, me dieron las peores noticias. Tenia un cáncer incurable (de momento). He vivido un año lleno de emociones, he aprendido mucho de mí. En todo momento he sentido el apoyo de todos ustedes. Gracias ....estoy muy agradecido!!!"

La actitud y el tesón mostrados por Michael Robinson en su lucha titánica contra el cáncer, son un ejemplo para millones de personas que padecen la dichosa enfermedad.

Robinson, además de luchar día a día por su vida, no ha abandonado su labor profesional en Movistar, algo que, como el mismo apunta, "me da alas".